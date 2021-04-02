歐美和中國比賽疫苗。西方文明國家這一邊是輝瑞、阿斯利康、莊生；黃河流域起源之大漢民族那一邊，則國藥科興。另印度和俄國，另為第三勢力。高弗十九病毒全球化之新三國誌：輝瑞BioNTech是劉備，國藥科興是曹魏，印度像孫權。形勢非常壯觀。

西方倡行疫苗護照，東西方各有各簽發。以達爾文主義物競天擇精神，是天大好事。正如市場有麥當勞，當有一家Burger King。有了可口可樂，亦當有百事可樂。誰的成績好，全世界來看，不必再浪費口水，爭論到底白人至上（White Supremacy）還是黃人優越（Yellow Superiority）。病毒從那一個國家的實驗室或軍人參加運動會源起，擱置一邊；先看兩大疫苗部族，副作用誰死的人少，誰的確診數字最先清零，誰贏。

至於非洲第三世界，據說沒錢買疫苗，發行疫苗護照，沒有窮國的份，世衞組織呼喊不公平。

Oh Really?西方白左當道，在黑人面前，白左都有不幸天生為白人的罪疚感，都想為當年販賣黑奴而贖罪。現在政治正確實踐的最大機會來了，拜登賀錦麗政府，應該將疫苗優先派發給非洲黑人國家，讓全世界看看左膠到底有幾多誠意。

紐約時報和美國大學全體員工、荷里活明星、哈佛牛津劍橋的左翼學生會連同辯論學會，都將疫苗讓出來。美國國內黑人先打完，白人一個都不准打尖，疫苗復全部送去加勒比海和非洲，讓第三世界優先打遍。國內的白人優先染病毒死亡（美加華人可安排另往中國領事館打科興），清清楚楚，一次過的將三代的種族主義口水論述了帳。

疫後之世界新秩序，即耳根清靜，不必再由一六一九年維珍尼亞黑奴船說起，如中國人糾纏一八四二年起如何慘況。永久Shut up，勿再沒完沒了的膚色種族嚕嚕囌囌，令人煩厭。

中國更不成問題。雖然火災有讓領導人先走的民族美德，但六十年代，中國人民沒得吃，糧食毛澤東都優先送給黑人兄弟。現在不是學毛澤東嗎？更有一帶一路呢。

所以譚德塞及其WHO跺腳叫嚷說第三世界沒有疫苗遭到歧視，令人聞之仰天噴飯，真是超級廢話、神話、笑話。

何況第三世界資源豐富，例如南非，有鑽石黃金、有農業。自從驅逐了白人統治，曼德拉當家作主，為何三十年都研究不出也買不起疫苗？我們香港做了英國殖民地多年，今天都有一個袁國勇，BioNTech和科興AB餐任揀啦。