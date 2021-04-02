規律總是相同的，每當政府心虛時，就會大灑金錢，重施故技，鋪天蓋地宣傳造勢。於是大家又見到海底隧道出入口、大街巴士站廣告牌、電視宣傳廣告片、報章頭版廣告，充滿了「完善選舉制度，落實愛國者治港」口號。

「完善」是謊言，「愛國者治港」屬僭建，至於廣告用我最喜愛的天藍色做底色，則是污辱。

做一個專制政府的高官，真高興，非民選的當權者，可以隨便揮霍，用你所交的稅款，洗你的腦、也洗你子女的腦，簡直是世上最便宜的事。

一石又何止二鳥，政府成為媒體金主，一擲千金賣頭版廣告，愛國能人們則在內版排隊表忠，熱烈擁護，大概就是以後審查你是否夠愛國的其中一個「正面清單」行為。報章電視台久旱逢甘露，轉虧為盈，就靠呢一鋪。

不要看小這筆政府的變相資助，最新例子是TVB。電視廣播上周公布業績，連續第三年見紅，去年虧損二億八千多萬，但下半年略有起色，因為廣告大增，下半年錄得微利，賺一千二百多萬元。

其中一個大財源，就是新聞部節目，最近又有新猷，有專題節目講「完善」選舉辦法，其中一集由愛國精英「護法瑪利亞」由頭帶到尾，一面倒唱好。咦，做新聞不是要持平嗎？爭議性議題不是要平衡報道、容納各方意見嗎？對不起，這類型節目雖然在新聞台播放，由新聞部記者與攝影師主理，但不屬「新聞」節目，這些叫「資訊」節目，連裝扮持平都不需要，更加可以接受贊助，節目最尾，開宗明義是特區政府贊助。

這類型贊助節目，視集數與長短不等，短短幾分鐘可以收六位數字製作費用，一個節目受「冠名贊助」，電視台收益數以百萬計。特區政府講國安法要宣傳、改選舉制度剝奪你選票，又要壟斷大氣電波一言堂，再加上大灣區一帶一路十四五規劃建黨一百年，每個主旋律，條條大財路，加上要表忠擦鞋的商界巨賈，於是電視台開拓長短棍軟硬版資訊節目，不論題材新舊，甚至畫面內容可以重複，錢都會繼續來。此等贊助與廣告，就算只佔整體廣告收益兩成上下，已經足以扭轉媒體盈虧，正是逆市大救星。

傳統媒體大多是商營機構，賺錢大晒，老闆會同你講：公司冇錢賺你食屎！這就是資本主義的邪惡；故此有種媒體叫公共廣播，由政府出錢，但獨立運作，編輯自主，為公眾利益服務。不過特區高官變臉，圖窮匕現，反轉豬肚，香港電台蒙難，這就是專制濫權的邪惡。香港得天獨厚，兩個世界最邪惡的東西都有齊了。