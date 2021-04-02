疫情下生活得快樂可以嗎？

《金融時報》「疫境生活」系列中曾有篇文章這樣問。作者在自己有小花園的家，和兩個已是成人的孩子共晉午餐，陽光下，喝一口葡萄酒，見自家的鬱金香又長肥了，聽着鳥兒不識愁滋味地歌唱，得戚之聲沒被鼎沸的車聲淹沒，她很快樂。

是容許的嗎？有點罪疚感蠢蠢欲動。

與她同住的孩子大了，雙雙回家吃飯如同中獎，擇好良辰吉日也招呼不到，現在天天派彩。但外面的世界很無奈。成千上萬的人在掙脫求存，在死亡邊緣，殯儀館生意興隆，客似雲來。

那時疫情遠未受控，未有疫苗，你膽敢獨自偷歡？

還幸畫家David Hackney適時為她解圍，發表了十幀新作，春意盎然，生氣橫逸，直入眼簾解愁消滯，老人家還說：”The only real things in life are food and love in that order”。連先後次序都體貼定音，她心寬了。

我私自在food旁邊加了wine，又把love移前了少少，月亮下，愛是會加5分的。

在漫長的疫年之中，我試過連酒也沒興致開。疫襲來，香港又淪喪，張開眼皮也痛，家中從來甚麼都沒有囤的我，幸從不缺酒，足不出戶喝兩年也喝不完。但不想開，不敢開。怕好喝。會快樂。借酒消愁買醉可以了吧！人家死人失業，我算老幾？好像連愁也未夠資格。

但酒徒如我，怎會如此容易放下酒杯。不必David Hackney我已極速回勇，因我從來有海明威。

宵禁，封城，四面楚歌，活在香港、放眼世界，莫不是種戰時狀態。”It was like certain dinners I remember from the war. There was much wine, an ignored tension, and a feeling of things coming that you could not prevent happening. Under the wine I lost the disgusted feeling and was happy. It seemed they were all such nice people"，在其名著《太陽照常升起》海明威這樣寫。「酒過三巡，憎惡鬱悶全消，快樂起來」。”Wine is a grand thing, It makes you forget all the bad”。

由是甚麼都開，想喝便開，捨不得的，照開；兩個人，當然喝，一個人，也喝，coravin免開瓶取酒器大派用場。喜歡的，放一瓶在鄰居家門前，附一張note，按一下門鈴便走，cheers。說好的保持社交距離，沒說不准保持驚喜。

不過有些酒始終不會開。開不了，太浪費。

就是大瓶裝的。限聚之下，兩個人，四個人，點飲呀。有一瓶Lafite Magnum，本來想去年BFF大壽一起開的，不了；還有一瓶3公升的Double Magnum，本打算小派對辦喜事時喝的，也不了。

面書的當年今日很會捉弄人，前不久彈出一個兩年前的飯局，才2019年初，看見那瓶酒，恍如隔世：十四代角新純米吟釀 本生 おりがらみ 荒走り，1800ml。表妹從倫敦回來探望父母，想吃日本菜，她和G都沒喝過十四代，就喝。兩年多前我還要花點門路才弄得到的荒走。

1.8公升，六個人喝，在利園二期的竹日本料理。老闆Paul走來打招呼，見到荒走說：「呢支你都有，佢唔再出㗎喇喎！」我喜歡它的清爽芳菲，甘而不膩，生酒獨有。創立於1615年，超過400年歷史的山形縣高木酒造不必多加介紹，它的「幻之銘柄」十四代無人不曉。

甚麼是「荒走」？橄欖油有初榨、豉油有「頭抽」，日本清酒也有「酒頭」，釀造日本酒首先榨出的酒液稱為「荒走り」，然後是「中取り」，最後是「責め」。三個時段所取之液，自有味道上的不同變化。酒頭之液，醪（發酵中像漿糊一樣的液體）在酒袋裏自然地流出，所以「荒走」帶懸浮物，有點濁酒之色，入口原始又乾淨，帶碳酸香，求鮮爽暢快，早喝早享受，開了別留，越飲到底，米味越濃。

大部分日本酒都經過兩次火入（加熱），以保持酒質穩定，但本生/生酒一次也沒有，是故比一般清酒輕朗自然，甘醇明快，別一番旨味。特別生產「荒走」的酒廠不多，高木酒造十四代是其中之一。

兩年後，再見「荒走」，見字心痛。並非1.8L難再，疫總會完，限過再聚，是移民潮下， panic run二字太打臉。