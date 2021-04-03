誰想到清明連假才第一天，即發生一級嚴重事故，台鐵從新北市經花蓮往台東太魯閣號出意外，五十死一百七十五傷。

沒想到發生的事，叫意外。意外之所出現，大概離不開「本來」、「應該」、「可是」三部曲。調查報告要三個月才出爐，按常理看，當下也可以得出本來應該這樣，可是，結果就那樣釀成悲劇。

本來，當天是假日，維修工程應該暫停，可是承包廠商繼續開工，結果一輛工程車掉下去，列車車頭遭撞擊，緊急停止導致後面向前擠壓，第七八節車廂變形，死傷最多。

本來，隧道內應該有強力照明設備，可是卻沒有；結果，列車卡在清水隧道內，黑暗中空間狹窄，搜救困難但又刻不容緩，不少傷者是在送院過程中死亡。可是，如果繼續前進，全車脫軌更不堪設想。

本來，隧道口對上山坡陡斜，改善維護沒完工，也應該設有臨時安全圍籬，以免工程期間上面有東西掉落軌道，可是沒有。防止山坡發生意外工程，結果是工程車掉下來導致嚴重意外，諷刺得來，真的沒想到過嗎？

本來手煞車在斜坡上，手煞車司機的職業本能反應，應該先拉停了才下車，如果停泊久了應該在車輪前後墊上專業防滑墊，可是沒有。如果是在開行中，向下滑行失控，司機本應煞停。可是，不知道是人為疏失還是機械事故，司機現在被聲押接受偵訊，釐清原因。

本來，工程應該在一月二十日完工，延宕多時，可是卻沒有檢查原因，拼命趕工難保就沒有導致疏失。本來，台鐵外判給廠商，應該也要看緊外判工程。 施工廠商再分工外判，工程是一家，工程車又是另一家，本來，也要注重該公司聲譽，可是沒有。

本來該公司紀錄不良，屢次違規，東主更牽涉過刑責，可是照用不誤，而且還拿下很多政府工程。本來，個中有見不得光的事，應該是公眾常識，可是，調查報告會把這次「個案」也來真的，把上中下線所有涉事高中低層人物，全抖出來攤在陽光下嗎？

本來，純粹意外應該就像隕石砸中列車，沒想到。本來，所有意外發生前，都有很多應該做而沒做的事，可是，出了結果，究責範圍只有浮面那層，往後的意外，就不是意料不到，沒想到的，只是重複類似事件的時間點。

這不是第一次列車嚴重意外，祈禱祈福捐款，降半旗三天，哀悼之後呢？意外出於偶然，人謀不臧，偶然就是必然。