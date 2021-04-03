一九七○年鄒文懷先生離開邵氏自立門戶，創立嘉禾電影，我就被六先生調派，從日本來到香港，接任了他的製片經理一職。

自認什麼都不懂，也沒有鄒先生的才華，從何做起？家父從新加坡來信：「既來之，則安之。」

雖然初到影城，一切好像已經注定，好像已經很熟悉，第一件事，被安排入住宿舍。

影城中一共有四座宿舍，第一宿舍是對着籃球場的三層樓建築。第二宿舍是八層樓，有電梯的公寓式房子，第三和第四最新，建在影城旁邊的一塊空地上。前者房間最大，適合大明星大導演居住，後者則是一座八層樓的小公寓式的大廈，入住單身漢職員。

我被派在第三宿舍，岳華說：「好彩。」

「為什麼？」我問。「如果是第一宿舍的話有鬼。導演秦劍在裏面自殺，演員李婷在裏面吊頸，鄰居們都說到了晚上有哭泣的聲音。」他說。

後來認識了來自台灣，當胡金銓副導演的丁善璽，他愛看書，和我談得來，變為好友，也住在第一宿舍裏面。

「是不是真的有鬼？」我說。

「鬼是沒看過，但是李婷是我親自把她從樑上抱下來的。」他回憶。

「聽說吊死鬼是伸長舌頭的，電影裏面也是這種表現，是不是真的？」

「真的。」他說：「我抱她下來時顯然斷了氣，但身體還有餘溫，我看她樣子恐怖，大着膽把她的舌頭給塞了進去。」

「有沒有遺書？」

「有，我看過，還記得清清楚楚，寫着說：『我也知道，如果像有些人那樣的出外交際，經濟情形可以改善過來，可是，我畢竟還是讀過幾年書，沒辦法過得了自己那一關，不可能同流合污……』。」

說到這裏，丁善璽泣不成聲。聽別人說，當年他也喜歡過李婷的。

丁善璽後來回到台灣也當了大導演，拍過很多部戲，我最欣賞的是拍《陰陽界》1974，雖是鬼片，但有些舊小說和國畫的境界，胡金銓收了他這位學生，沒有白教。丁善璽也寫過很多劇本，其中有一部最後也沒人拍的，把八仙描寫成八鬼，是我看過最好的劇本之一，至今還念念不忘。

第二宿舍則住滿了台灣來的小演員，當年邵氏為培養新人，以月薪四百港幣，八年合同簽了一大批，現在聽起來有點像奴隸制度，但當時大家都心甘情願的，也難批評誰是誰非。

說壞話的人把第二宿舍叫成農場，外面停滿前來追求公子哥兒的汽車，等着小明星放工出外遊玩，但是可以說的是像李婷那樣有志氣的還是居多的，一部份貪慕虛榮的也難免。

因為我在台灣住過兩年，本身又會說標準的「台語」，那是我從小就會的閩南話，她們都愛和我談天，又知道男女關係絕對是不碰的，那麼多年來從來沒有鬧過緋聞。最多，是和她們打些遊花園的小麻將，所謂遊花園，那是賭注小得不能再小，輸完不必付錢，照打，看看可不可以翻本？

我的十六張台灣牌就是那時候收工後學的，小明星們愛開玩笑地說「三娘教子」，我反說這不叫三娘教子，這叫一箭三鵰。

第二宿舍也住了一位舍監叫王清，年紀輕輕，帶了二個小兒子來替邵氏打工，為人正直，把那群女孩子管束得很聽話，也愛打台灣牌，經常贏了錢也不收她們的，我也一樣，所以和王清也談得來。

麻將腳中有一位肉彈，走起路來背彎彎地，因為負荷太重，坐下來時，把雙胸波的一聲擺在桌子邊緣，說這才叫輕鬆。

第四宿舍住的多是各部門的職工和單身漢。

第三宿舍就有導演像張徹等大牌入住，也有高級職員，像主編「南國電影」和「香港影畫」的朱旭華先生，他最喜歡我，因為我和他可以談電影歷史和文學繪畫等話題。朱先生是位知識份子，也曾經做過電影公司的老闆，拍過《苦兒流浪記》1960等經典。

早期抗戰，朱先生改了一個愛國的藝名，叫朱血花，用上海話唸起來和原名同音。朱先生有兩位公子，大的叫朱家欣，是留學意大利的攝影師，後來自創特技公司，名噪一時，娶了影星陳依齡。小的叫朱家鼎，為廣告人，後來迎娶了鍾楚紅，兩人都是我從小看到大。

朱先生的家傭叫阿心姐，廣東人，由朱先生教導下燒得一手好的上海菜，朱先生一直叫我到他宿舍中去吃飯，當我是他的兒子，對我的恩情，一世難忘。