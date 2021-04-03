西藏天氣本來十分適合度假觀光參拜——但久已沒什麼遊客和外來者了。

春夏風和日麗，艷陽高照，天很藍，雲很白。因海拔較高，更加遠離地接近天。太陽輻射極強，日照時間長，晝夜溫差大，環境乾燥，除了西藏人，外來者大多不易適應。

西藏旅遊景點，如布達拉宮、大昭寺、羅布林卡、哲蚌寺、扎什倫布寺、岡仁波齊峰、八廓街、北坳、巴松措……有點寂寥，只有善男信女堅持信念，虔誠跪拜，磕長頭，五體投地。

人生不滿百，都有走的一天。

「天葬」的儀式仍存。

孜珠寺，西藏昌都地區丁青縣覺恩鄉境內寺院，外面就是一個天葬台。

世界各地的喪葬方式，不外土葬、水葬、火葬，或撒骨灰於大海和花泥中，塵歸塵，土歸土，靈魂歸他該去之處，善惡因果報應。

西藏位處數千公尺高原地帶，地質堅硬植被稀少，不適合土葬或火葬。最普遍的，就是千年歷史的「天葬」，又稱「鳥葬」。

主角就是禿鷲——沒了牠們，人死後就無法藉此升天。佛教以為人死後已沒精神，因此無保留肉體的必要，把身體「布施」，是對眾生最後一件慷慨善事：死後分割血肉，又敲碎骨頭，讓鳥啄盡，牠們飽了，也不會再吃其他生物，此亦佛教六度之一。

這天，有個村長只剩最後一口氣，他91了，也是笑喪，家人親友村民，在家門外歌舞了一宵，直至氣絕，便用白布將屍體包裹，停屍3日——除了念祭，還靜待它稍為腐化……

遠處，禿鷲在等。

（明續）