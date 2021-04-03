記憶中，他總是想做一個行為高尚的人。具體而言，就是凡是講求理想與純潔，千萬沾不得一個錢字。雖然畢業後書讀得不多，但有那麼一兩本讀到心裏去了，覺得著書的道德家講的是最初也是最後的真理，書中有那麼幾句金句也會不時拿出來說給自己聽、也說給別人聽。

年輕的時候，在工作中、體制裏，他受過一些挫折，總是和自己說這是正直的人多會遇到的境地，愈發堅信自己的渺小以及這渺小的偉大。和朋友吃飯喝酒，他酒量並不好，喝幾杯就眼紅面赤，一兩句話顛三倒四。越年長越對生活和社會失望，因為堅持理想主義的他仍然是個邊緣人物，就連曾經的幾個朋友，也漸漸離他遠去。

男人年紀越長，自尊心彷彿就越需要維護。他一直和自己說，搵錢不重要，權力不重要。但又很怕別人會因為自己微薄的收入而看不起自己，害怕家人會羨慕別家的安適生活。有那麼一兩次喝醉的時候，他也和朋友說自己運氣不好，什麼大勢紅利都錯過。但醒來這樣的想法就被趕到不知哪裏去，他並沒有錯過什麼，是他選擇不去擁有。窮且意見，不墜青雲之志，如今這志更加高尚，就是反對這吃人的社會本身。

堅持總會有收穫，再老些，他也因為這樣的堅持為人尊重，尤其是年輕的大學生和剛畢業的新鮮人。他們愛聽他講經驗、講道理，將他樹為精神偶像。他在家裏不定期做些聚會，為這些年輕的心提供一點休息的地方。每次聚會，他會坐在舊沙發正中，就那天的主題做提綱挈領的發言，然後介紹新來的面孔。妻子在廚房忙整個晚上，切好水果，送進送出。孩子在廚房一角幫媽媽做些零碎的事情。他聽着年輕人的慷慨陳詞，看着廚房玻璃門上妻兒的剪影，總會有極度的滿足感。

漸漸的，他不再在乎舊朋友的成就以及想像中他們的眼光，順帶也忘記了年輕時的窘境。在週末的聚會中，他一生的委屈徬徨都得以發洩，高尚是年輕者的食糧，他也因此永不必長大。

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