台灣太魯閣隧道交通意外，死難半百，大陸小粉紅發表類似鼓掌慶祝美國「九一一」之幸災樂禍言論，引致台灣人反感。

幸災樂禍一般令人反感，尤其災禍引起巨大的平民死傷。中國古人明言：人生在世，有三不能笑：「不笑天災，不笑人禍，不笑疾病。」

另千秋史冊，有三不能饒：「誤國之臣，禍軍之將，害民之賊。」

又經商創業，有三不能賺：「國難之財，天災之利，貧弱之食。」

此三條，到了二十一世紀，倒要以邏輯重新論析。例如「天災之利」，若不能賺，那麼高弗十九病毒，帶來巨大的口罩生產企業，口罩中國製造，中國向美國的出口回升，擊敗川普定下的美中貿易協議中對中國出口的限制，此事符合中國利益。況且沒有一個商人宣佈將口罩經營的利潤，全部捐給全球幾百萬武肺或美國軍人運動員病毒死難者。

至於輝瑞疫苗，本來經營電腦科技的蓋茨，也插上一腿，投資疫苗和藥品研究。這就是趁全球瘟疾災難發大財，將上市公司價格推高。

這等「古訓」，二十一世紀不適用了，因為以前張小泉賣剪刀，三代家族獨資。但現在西方的公司很快就上市，國難財、天災利，左翼的蓋茨，可以說都在為上市公司賺錢。也就是說，以全球化市場原則，活着的大眾A，分食因救治災難的大眾B而產生的盈利，道德上沒有問題。

再看「幸災樂禍」這一條。人禍有許多愚蠢的成因，某種因集體愚昧而產生的人禍，尤其經極少數明眼人預見、並規勸其應遵從常識、若如此蠻幹下去、否則必有此劫者，在人禍果真發生之後，該等少數有識人士，稍微幸災樂禍一下，也可以理解的，也是一種表達的自由。

除非有佛祖釋迦之超凡慈悲。但智者再清醒，畢竟都是凡人。

台灣的隧道車禍，技術上是一名卡車司機沒有拉上手掣的人禍，不是國家政策層面的人禍。你當初若在現場，提醒那個司機拉上手掣，他不會把你殺掉。

國家政策的人禍不同：袁崇煥為國立功，皇帝凌遲處死之，押送刑場時，兩旁民眾還向袁精英吐口水，一文錢一片肉買來吃。後來清兵入關，屠殺平民，袁崇煥在天之靈若開懷大笑，也很正常。

幸災樂禍，也是一種哲學。