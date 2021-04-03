有個叫李百全的，名不見經傳，被林鄭空降到香港電台，一來就大整肅。一聲令下，撤下「鏗鏘說」主持蘇玉華，理由是她「太黃」。

蘇玉華訪問杜琪峯和曹星如，兩集節目我都看過，對她的表現深感意外。她的專業是演員，但做訪問非常稱職，與被訪者互動自然，時有火花，又能「引誘」受訪者傾吐自己的心聲。

兩位受訪者都是行業精英，杜導思想有內涵，專業精湛，直抒個人懷抱；曹星如從頭到尾都在笑，訓練之苦比賽之艱辛，一一坦然道來，盡顯「神奇小子」本色。以蘇玉華之柔，對兩位男士之剛，趣味皆在其中。

早前羅永聰﹑石永泰主持的每一集我都看，看時津津有味，看後餘味無窮。三位主持風格不同，效果各自精采。

「鏗鏘說」是我很喜歡的節目，節目設計很有心思。客席主持本身是名人，訪問對象都是行業翹楚。形式上是專訪，但剪接不同資料，烘托受訪者的背景，旁及香港社會變遷的歷史，扼要又有深度，豐富又趣味盎然。

李百全到港台，看不到有什麼建設，倒是日日在破壞，取消節目，加強管制，撤換主持，政治審查，編輯自主變成是他一人自主。張敏儀時代塑造的港台，至此已面目全非。

港台陪伴香港人度過苦樂參半的悠長歲月，是香港文化象徵，製作無數好節目，得到很多國際獎項。筆者曾經和港台合作過，港台人敬業樂業﹑一絲不苟的作風，令我印象深刻。

香港是中西混血兒，集中西文化之大成，香港在文化薈萃的基礎上確立世界金融中心地位。沒有多元文化，就沒有今日香港，港台的厄運，象徵香港的沒落。

一個節目好不好，不是基於節目內容，而是基於主持是否「太黃」，這就是李百全的蠻橫，也是中共全面管治香港的霸道。要摧毀港台，只有李百全這種外行人才更心狠手辣。

看來港台以後要拍學雷鋒和手撕日本鬼子的節目了。