方角和圓角之間，是一場小風暴。小米的商標，一塊橙色，中間白色“MI”兩個字，由舊logo的方角橙，換成了新logo的圓角橙，在網上哄動了一小陣。歷時三年，由武藏野美術大學教授原研哉設計，有指盛惠200萬元人民幣（約HK$240萬）。

一街嘩然：三年，名家，200萬，方變圓，等於有冇搞錯！

先不要說反枱，試着說，等我藉此理解一下什麼是創作、商標設計、有冇嘢可以學到，好冇？

被帶風向是容易的，粗淺地用賀爾蒙說些情緒激烈的話也不難，就像容X恩說艾未未的中指低俗，你不單不需要知識、甚至不需要常識就可以了。而大眾又那麼容易喜愛嘩然。

王爾德說”Most people are other people. Their thoughts are someone else’s opinions, their lives a mimicry, their passions a quotation”，其實，做most people有乜好？

三年（時間），名家（知名度），200萬（銀碼），形狀，都較具體容易理解。時間長短，出不出名，多不多錢，圓與方，是no-brainer，但單憑這些，不足以審判一個logo。

試試問設計的內容包括什麼？

一個商標的設計，可以純粹是logo design，也可以包括整個logo在一系列周邊相關應用物品上的使用，包括卡片、信封信紙、網站、戶外廣告牌、不同背景（如黑色地）、不同物料，及尺寸（最大最小）等等的指引，你看見是一個簡單的logo，但整個工程，可能已包含了上述所有的設計全餐，可以全部翻來覆去「典」9 千幾次。

又什麼是logo design？基本有四：Logo、typeface、Imagery、style guideline，每項、每項之間，千變萬化。一般而言，一間大企業，若要做一次Brand Logo設計，最低消費花一年時間，算少；兩年，唔多。很多很多年前，我參與過百事可樂（中國）的brand ID企劃，苦戰兩年多做到吐血，logo的英文本貌已經不能變，餘下單是玩中文fonts、各情況下使用的guideline、字距高度比例，已經想自盡，每小時自盡、兩次。最後那本商標guideline「聖經」，我有份寫的，厚過辭海。

還有Corporate Identity這概念。以原研哉的背景，相信他今次的創作範疇不是Corporate Identity那麼大，否則三年可以是nothing。廣告公司為廣告商建立或改造品牌，更宏觀的以整個「企業身份」來做，設計logo只是一個基點，整個理念和執行，創意包括corporate design、corporate communications、corporate behaviour等三方面互動合共建的企劃。當年恒生銀行，由本地銀行，變成滙豐集團成員的大變身，形象提升到國際格局，由親民變成專業，我是創作團隊的一員，由改logo，雖都是戰國時的古錢幣意象，由舊到新，整個企劃由構思、執行、推出、強化，豈止三年。

唓，咁關我鬼事。你絕對可以這樣說，但如果不知道一張單有多大、多深，就說三年啊、200萬什麼的，言不及義，唔係咁計。

不單三年、200萬等閒，你再除開才60多萬一年，一team人一個月得數萬元，玩足三年算多？

但二百萬買4個圓角？

為客戶設計商標，不是全自由創作，最好的設計，是能高度回答（亦受限於）落單個brief；最後的出品，反映的是客戶的決定、客戶的品味，不是設計師的。

假如，小米的brief是：舊logo的白色typeface，要100% keep，橙色地，必keep，大部份嘢，唔好變，請你盡情發揮啦。大師難飛。

不是替設計師開脫，以我有限行走廣告漿湖廿多年，這種縛你左眼右手雙腳的brief，超多，大陸尤甚。越大的品牌，越沒創作空間，企業架構上又費時失事架床疊屋。

Brief你的企業品牌組，或想給你創作空間的，但他們approve了的設計去到腦細前，可能是一年後的事，中間隨時有無數之前冇參與過會議的人揣測上意加把口，一人一句，左添右改，又半年；到最後先去到腦細面前，結果？我們去卡拉OK最愛的飲歌：原來你什麼都不要。

說設計背後有天大深意，見盡自己天地眾生，post-rationalize到飛天遁地，拍案叫絕的可能想表示自己多能欣賞高深，是虛榮。有廣告宗師講過：就算你擺一嚿屎出來，我都能兜到佢天花龍鳳，但最好的創意是關於communication，大部分受眾明白不到的「深意」也是廢。

200萬人仔，買的，未必是設計，未必是創意，未必是美學，強國式客戶，付錢買的是名牌。他們的穿衣哲學，盡要logo大，不究線條用料美感。

至於說，有noise已經贏了，笑得我。Logo，是品牌管理一部分，小米的品牌代表什麼、有什麼核心價值，對不起，我到現在也不知道。改了商標想表達什麼，不知道，是communication的失敗。

如果有人談論就叫達標，有些國家的嗌交部天天揚威國際是否最佳品牌？世上是有”Nation Brand”ranking的，國家作為品牌，天天make noise的大國，從來廿大不入，新一年，跌了十多位。Noise不等於value，詳情請參閱葉劉。

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