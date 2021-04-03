新香港監警會主席梁定邦最近回答記者說：「警民關係，改善需時，我無能為力，但我家幾隻狗都很喜歡警隊。」現代漢語所謂「監警會」，譯做中文，即「護警會」，難怪梁家之犬愛主及警。

香港頗有些賤民稱公安為「狗」，公安大可不必視為侮辱。他們的統帥鄭月娥二零一八年二月二十八日就於新春酒會上致詞說：「今年肖狗，我雖非狗年出生，卻有狗之忠誠。忠誠是我政府首重的原則。」可見公安的統帥也以狗自況，並引以為榮。不過，他們之忠誠與狗之忠誠，其實大異其趣。

《物猶如此．雪冤鑒》有一個故事：東晉安帝年間，譙縣崔仲文在一劉府君手下任小吏，有犬善獵，同僚石和求之不得，有一次與崔仲文入山行獵，竟然襲殺崔仲文，「欲取其犬，犬嚙和，守其主屍」，後為出獵軍人發現，軍人報告劉府君。不久，石和回來，才到府門，「犬便往牽衣號吠」。劉府君心裏明白，親自審問石和，問得實情，「遂殺石和」。可見犬之忠誠，不會隨時勢而變，更不會舊主一死，即投其敵人懷抱。

鄭月娥等則不然。一九九七年七月之前，他們忠誠於大英帝國；之後，則忠誠於中華人民共和國。鄭月娥二零一七年十月十二日就說或禁其舊上司彭定康來港，今年二月二日更痛斥大英帝國收容港人是「背信棄義，滿口歪理」等等。她說自己「有狗之忠誠」，未免擬於不倫吧？