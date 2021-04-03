「你不是廖啟智嗎？」我驚訝地喊起來。面前的男人木無表情地點點頭。時維九五年，地點是上環新街環球大廈二樓一角小樓。一天前，接到TVB同事電話：「城市追擊想訪問你，請你講一下日本大地震的事。」奇哉怪也，地震跟我有啥關係？轉念一想，大概是我廿多年前在東京留過學吧！於是就有了廖啟智親率攝影隊，闖進小辦公室。燈光一亮，廖啟智發聲問題，哎喲喲，活脫脫是另一個人呀！鏡頭下，木訥寡言，鏡頭裏，靈活佻脫。先要我講一下對這趟地震的感想。有啥感想？又不是當事人，既問之，則答之：哀鴻遍野心不快，淚未潸然早感酸。廖啟智語鋒一轉，問：「沈先生，你在日本可遇過地震？」

好！追念舊事：某個冬夜，東京微雪，朔風砭骨，吹面生痛。十點左右，正在看TBS的歌謠節目，森昌子跳蹦蹦的唱着《老師》，忽地，地板勒勒價響，以為風吹裂地，定神一瞧，唷，不對勁哪！天花板波浪似地晃動起來，寫字枱也移了位。這時聽得隔壁山田太太高叫「葉桑，葉桑，快走呀，地震了！」嚇一大跳，趕忙趿上木屐，打開門，飛奔出去。山田太太正跟丈夫和兩個孩子緊緊依偎一角。一見我，招手要我走過去。「快蹲下，抱頭！」山田太太叮囑着。這時，我看到房子在晃動，搖搖欲墜。鄰居們都走了出來，剎那間，滿街都是黑壓壓的人潮。孩子們哭鬧，大人們溫言安撫。有人問「報警了嗎？」即有人回答「自動系統早接到支局去。」語未畢，救傷車、消防車、警車陸續馳到。警車跳下中年隊目，頭戴白鋼盔，拿着喇叭，朗聲廣播「各位居民，不必驚慌，只是三級地震，不礙事的。」這樣一說，所有人都靜下來，秩序井然，排列成隊，聽從隊目的安排。三分鐘後，地震倏地停止，居民平安歸家。說完，廖啟智鼓掌叫好：「哈哈；我可以交差了！」見過廖啟智僅一面，印象深，他的電影我都有看，演技精練，跟吳孟達同是天王綠葉，可這樣的綠葉，難再有。