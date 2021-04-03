星期天一早走過清風街，在那家專替寵物剪毛剪趾的店鋪門口看到貼了一張寵物團體照，忽然一眼就看到我家六合那張憨趣的狗臉；松鼠狗本來長相都差不多，但像六合那樣不笑也含笑的狗臉少見，注視下幾乎忘了去採購。

轉眼牠已六歲了，猶記當初牠那怯生生的模樣，連頭也不敢抬起，見人就躲像得了自閉症的孩子，在悉心帶領下開始不畏人，也練就了一副好身手；想必靠的是每天帶牠走中央圖書館上上下下石階，美其名為六合增添書卷氣並練腿腳，這招奏效。

當年面對着維園的那家咖啡室，一條通道的座位上全是帶着寵物的主人，大家在此交換心得；後來此店關門，附近又開了家茶室，園中可帶上寵物，六合見得人多了，膽子也大了起來，才一歲多已會和同類口角互吠不已，一面孔的忿忿難平，不知道彼此何來嫌隙互看不順眼，似乎有點狗仗主人勢狀。

我家那位回鄉完婚的印傭，剛走那夜，六合尋遍每一間房、每一個角落去尋她的蹤影，竟開始繞室疾走有了情緒，在電話中告訴她此事竟傳來哽咽之聲，天下豈有不散之人狗交情？思之惘然。

此後牠就纏上了我，時常匐伏在我腳邊，任何一個小動作都會令牠驚起，像是忽然缺乏了安全感；有時會凝視着我良久，那眼神常令我一凜，莫非敏感的狗兒預見了什麼？

這些年來，和牠相處的經驗也讓我成了狗兒治療師，酷酷嫂寄來的印第安人治敏感咽喉痛的草本蜜糖，居然也能治療牠氣管咽喉偶而發出的怪聲，暇時帶牠上街遊走，屢試不爽的是年輕的女孩呼叫要求和牠合照呢。