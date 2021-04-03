離地無止境，而且不是只有飽食無憂米的富二代才會鬧「去少次日本咪有錢買樓囉」的笑話，窮措大一樣犯可恥錯誤，人家正為冤獄抱打不平，我竟叉開一筆呻吟坐困圍城之苦，難怪有識之士喝問：閣下口口聲聲埋怨locked down，是否寧願locked up？啊，太無禮了，同樣失去說好的海闊天空，同樣日日寄情於閱讀，locked down這種小兒科，根本沒有資格和locked up相提並論，何況巴黎所謂第三次封城原是柴娃娃，放風毋庸填行街紙，住所方圓十公里內任君奔馳，除了晚上戒嚴，無掩雞籠隨時出出入入，自由配額對普通宅男宅女來講綽綽有餘，還要學《搜書院》的紅線女唱「情慘慘淚涓涓」，實在令人髮指。原諒我這一生不羈放縱愛自由，兼夾託賴不曾結結實實跌倒過，慣成極端自我中心性格，懇請高抬貴手饒小的一次吧。

習慣一旦養成改也改不掉，譬如這個「線」字，如今似乎所有人都寫「綫」，我不是不想跟上潮流，可惜手指不聽話，紅線女無線有線黐線搭錯線，左腦右腦拍硬檔「線」個不亦樂乎。《電線上的鳥》當然也是線——早前某囹圄君透過中介傳遞消息，希望大家寫信多抄歌詞，好讓他在獄中大展歌喉，不熟廣東歌的我馬上想起賴納柯翰的經典作品：「像電線上一隻鳥，像午夜合唱團的醉酒佬，我曾經企圖用我的方式解放自己。」六七十年代柯翰尚未出家的日子，演唱會總以這首歌打頭陣，最記得七六年夏天巴黎奧林比亞劇院的一場，觀眾無論如何不放他走，他也從善如流，《電線上的鳥》唱了一次又一次。