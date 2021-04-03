無可否認，許多藍絲都很愚昧，他們信謠、傳謠甚至造謠，即使被戳穿也死不認錯，從來不會懷疑自己。余非《「佔中」透視》一書，誣稱獨立評論人協會收美國錢，被控誹謗，事件鬧上法庭，依然提不出證據。按理，作者和出版社三聯早就應該認罪賠償兼道歉，還有什麼可以申辯？但更令我困惑的，是三聯董事總經理李家駒的供詞。

李先生辯稱，因出版社資源預算有限，不能要求向第三者核實書中內容。余非女士的指控事關重大，牽涉人家整個專業團體的聲譽，有沒有資源也必須核實；如果內容無法核實，索性把可疑的文字砍掉，不就乾手淨腳嗎？承認不能核實卻由它刊出，根本有損出版社名譽。李先生的講法，不但是砸自己的招牌，也不符合我對三聯的印象。

從前我在專欄寫過，小時候幾乎每個週末都到中環三聯打書釘，有年暑假還在三聯做校對。也許是緣分吧，我第一本書《在加多利山尋找張愛玲》也由三聯出版。老實說，這本書的內容不是沒有政治敏感元素的（大陸版至今也未能通過審查出版），但我要求一字不改，三聯就真的一字不改。更出乎我意外的，是三聯的嚴謹求真態度——你沒看錯，是「嚴謹求真」。以下舉兩個實例。

拙著引述大量未發表的張愛玲手稿，之前合作的出版社，不會要求我提供原稿影印本供他們逐字校對，但三聯為免有誤，居然提出這個勢必大大增加他們工作量的要求。當時為了趕及書展期間出版，原已十萬火急，現在還要拿一大疊令人眼花繚亂的手稿校對，編輯的辛勞忙碌可想而知。結果負責拙著的編輯，就不眠不休金睛火眼為我校對幾遍，想想也替她捏一把汗。這種認真態度我是真心欣賞的。

更令我驚訝的，是三聯還有另一要求。拙著有篇文章，評論張愛玲小說的法譯本，引用了大量法文，也有我自己的中譯，三聯竟慎重其事，提議找一位懂中文的法語專家，協助校對這篇文章的法文和中譯，還問我有沒有專家推薦，出版社願意付費。三聯的認真着實嚇了我一跳，於是我也隆重其事，邀請北京大學法語系的段映虹教授，幫忙做這個校閱工作。這算不算出版社「向第三者核實書中內容」呢？

三聯並非學術出版社，雖說有中聯辦作後台，實際上書店也要跑數，自負盈虧，現在為了求真，居然花錢做些外人不會知道的事，無論如何也是值得表揚的。費解的是，三聯既有資源檢驗張愛玲每個字，怎麼沒有成本查證余非女士的書呢？「求真」應該是無分書種的，關乎出版社的專業，沒理由文學類就認真求證，政治類反而可信口雌黃。難道是三聯特別厚待，分配給拙著的資源比余非女士更多？

正因為有這次合作經驗，我很替三聯感到可惜。其實很多藍絲也是這樣，認真起來的時候，往往嚴謹得嚇人一跳；但只要涉及某些政治議題，大腦就忽然跳掣，變得不可理喻，盲信盲從。當然，藍絲們不會覺得自己是盲從的，他們總能舉出一些理由，試圖信服別人，欺騙自己。幾年前我提過薄伽丘《十日談》（Decameron）一個故事，不妨再說一遍。

故事主角是很天真很傻的Calandrino，好事之徒存心戲弄，跟他說有種叫「elitropia」的奇石，大凡有人佩戴那石，那麽「在他不在的地方，就沒有人能看到他」(non è da alcuna altra persona veduto dove non è)。Calandrino不假思索，信以為真，以為可利用石頭隱身，結果自然是一個笑話。Calandrino因為太渴望相信，有意無意就忽略了對方那句分明玩嘢的「dove non è」（在他不在的地方）——你既然不在，誰又能看見你呢？

不論是黃是藍，我們也應該堅持真實。在這個充斥謊言的世界，有些人分不清真假，不完全是智商的問題，更大程度是意願的問題。只要願意，就能相信，因為下意識總會排斥某些關鍵的細節，令你變成薄伽丘筆下那個自以為可隱身的傻瓜。