一位朋友A生在兒童節，叫人估係邊一日，個個都講係4月4日，點知朋友A話：「你地今天在香港可能犯咗分裂國家罪，兒童節唔係4月4日，只不過台灣指定4月4日係兒童節啫。」成班朋友為之譁然，因為我地在香港讀小學開始，已經知道4月4日係兒童節也！朋友A話：「我都係幾十年來犯咗政治不正確之罪，成日講生在兒童節，即4月4日，以後唔敢講咯。前日碰到一位九七後愛國者，你知啦，香港有好多係1997之後先至愛國嘅人士，例如不少高官及議員富商，可稱之為九七紅，我碰到呢位九七紅警戒我，以後我唔好再講生在兒童節，以免被愛國人士誤會我係生在6月1日。」

講講就好明白，心水清嘅朋友C聽咗，立即用手機上網查查兒童節究竟是那一天，不得了！4月4日原來係中華民國於1931年訂下嘅，後來為全國假期，至今台灣跟隨。香港亦以4月4日為兒童節。但1949以後，中華人民共和國緊跟共產國家決定，以6月1日為國際兒童節，另外聯合國以11月20日為國際兒童日，法國、瑞士、加拿大、瑞典、芬蘭、丹麥等奉行。

朋友C聽完，對大家嚴肅咁講：「大家請注意，以後唔好再講4月4日係兒童節。否則可能早晚被803基金舉報！」嘩嘩嘩！楊潤雄局長都未得閒睇到呢個問題，唔駛提醒佢呀嗎？但有前特首成日鬧楊潤雄：由佢去舉報特區政府不指定6月1日係兒童節，也不為奇。

朋友D有個仔係中學生物、化學老師，曾向朋友D訴苦：「教育局要推行國安法教育，我地副校長負責策劃國安課程題目，要所有老師在課程內加入國安元素，點教呀，生物化學有乜國安元素呢？」朋友D聽完朋友講完兒童節，也扯上國安之後，對我地講：「請問各位兄弟，我點樣教個仔教生化加入國安元素呢？」唓，話咁易啦，「教生物就扯到澳洲車厘子台灣鳳梨可能因沾有COVID-19病源，輸入中國有害人民健康及國家安全，要立即完全停止輸入。教化學就講科興疫苗、國藥疫苗比洋貨更安全更可靠，關乎國家安全！」就快連教數學都要加入國安議題，叫學生比較GPS與北斗之異同優劣及性價比！不過唔知道數學老師是否熱心啫！