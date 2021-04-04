據報流亡海外的抗爭軍師型KOL在香港出售物業，套現四千三百萬，網民嘩然，大呼：「KOL本身都大把錢，你仲畀錢佢做乜九」、「無數手足需要面對法律和家人生活等等嘅經濟問題，點解大家唔幫咗佢哋先」，而且「佢哋都無國際線，香港一有事就拍拍囉柚走咁錫身，喺節目嘆吓氣耐唔耐流眼淚、自己就處於安樂鄉」，呼籲停止課金惠顧。

出售物業，價值四千多萬而套現，不算大數目。在養和醫生、中環律師、投資銀行精算師分析員之精英界別之中，物業放售，得此等利潤，僅小菜一碟。

但是在傳媒工作者、所謂文化人、學院文人的眼中，這就是畢生難得的巨款了。唯爆出此一交易人士身份之傳媒，正是民主派的報紙。

於是在黃色圈網絡，先掀起一陣竊竊私語。形勢進入新階段，數以千計的抗爭年輕人，身陷囹圄，或面臨被起訴，他們來自基層。一年來一起抗爭，若曾經積極鼓勵和策劃的指揮人士，現在可以席捲幾千萬安全撤退，離岸繼續安全發聲，同時接受課金，在帳面上，形成的貧富懸殊，就有一點點道德的爭議。

何況網民之中，必有對家的勢力摻糊在內，挑撥分化，不斷強調為什麼他有錢、他安全；你們貧窮，你們身在黑獄？當初的「齊上齊落」號召，又去了那裏？

其中質疑的人，又以文人為先。文人沒見過大錢。傳媒工作者低薪，見到有昔日之同行有幾千萬房產套現，視之為大新聞，一些學者教授， 雖自稱支持民主自由，卻自命學識才華不凡，因命運不濟，或淪為唐人街加燦，或蹲踎於三等學院，忍受玻璃天花板擠壓之下的低薪。這種人先離開了香港，錯過了香港二十年地產投資賺大錢的好日子，今日更視非正統的KOL為仇寇，聞說KOL們學養高，更月入高達港幣百萬，孔乙己之中國基因發作，心理不平衡，偶而越洋發出痛苦而仇恨的詛咒——畢竟還是中國人——因此，KOL變賣物業，一家民主傳媒，若懂得政治，就會選擇低調。

畢竟不是陳奕迅劉德華，或者馬雲在香港賣房子吧？真是見識問題。於是這下好，堡壘可以從內部攻破。有這樣的盟友，你不需要敵人。香港人——尤其自命讀過兩本書的——沒有讀通歷史、人性、哲學，與共產黨鬥，秀才遇見兵也不如，更僅如一批小學生郊遊，森林遇到了老虎。