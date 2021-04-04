太魯閣列車出事，台灣人出力出錢，千萬車隊自動組團到花蓮帶物資，南北西東都有人到花蓮集體祈福。讓人揪心也激心的慘事，總有令人暖心的好事。

死者身分辨認困難，牙醫師義務幫忙做齒模鑑定。想家屬辨認遺體時，目睹親人樣貌沒那麼震撼難過，58位遺體修復師當義工，第一時間主動組團趕到花蓮， 幫遺體修復。

乘客在車廂內遭到上下左右搖撞——交通意外最致命的衝擊形式，以致有找到上半身，還在尋找下半身、有不同部位遺體，DNA鑑定同屬一人。最後人手不足，再有雙倍同行趕來當義工，都熬着夜，紅着眼，二十四小時分三班輪流工作 。

有位修復師哽咽着說，這是入行以來最艱難任務，最難就是壓抑着情緒，一名肇事小女孩修復，希望還她一張完整的臉，眼見女孩跟他女兒同齡，同理心讓他想起死者父母親的感受，邊哭邊拼盡畢生所學，盡力修復回生前模樣。

這是事後的感人故事，事發前不為人知或者明知故犯的背後故事呢？事故後有洋葱，事故前又有沒有辣椒，有辣招確保工程安全？

所有這些熱心、同理心，台灣人特有的火熱人情味，也不能防止類似悲劇發生。台灣人說：情理法，人情第一，當人情味面對認人情，講關係，道理與法理讓路給人情，淪為有關係就沒關係的利益關係，就釀成一宗排名世界第三嚴重的火車事故。

那位劣跡斑斑的包工廠商，沒有人包庇，會在五年內取得29項交通部甚至國防部標案？事後爆出許多這位承包商黑歷史，媒體事後取得的資料，包上包的工程公司以及上線有關部門，是睜一隻眼閉一隻眼發包給他的？

此人被形容為很有來頭，發工程給他另一家聯合大地工程董座也很有來頭。所謂大有來頭，是更有來頭的人，出賣專業甚或清廉操守，特別賣人情賣面子給有頭有面的人吧。

李姓事故殺人「嫌犯」對記者喊話：「他人生完了」，當然，工程投標事業完了，背着半百人命，還有半百的人生還沒完。

他完了，台鐵還沒完。台鐵出意外頻率太高，沒人感到意外，有熟人好辦事的內部文化，千瘡百孔的制度，高層對員工提議聽完了也就完了，螺絲釘都鬆了，最後，絕非又一次卸責給第一線闖禍者就能完事。

制度腐敗若沒有修復，只感動於修復師的人情味，整件事就變味，路軌修復通車，台鐵經此一禍，若不全面改造翻新，再多幾任交通部長、鐵路管理局長下台，只是換人不換藥。