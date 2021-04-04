囹圄君廣邀新知舊雨遙寄歌詞，以便在鐵窗下苦中作樂引吭高歌，可見他周身傲骨雖然混雜一點頹廢，畢竟是個做大事的正經人，需要外來勢力輔助方能稍微出軌，不像我們這些自幼不務正業的二打六壞得底氣飽滿，腦裏經綸欠奉，牢牢印着淫詞浪語，靡靡之音一在人肉留聲機響起，一字不漏倒背如流。譬如前兩天去街市，在社交平台貼了幾張沿途隨手拍的照片，淡淡說「鄧麗君有首歌，叫《陪我去買菜》」，心有靈犀的南洋朋友便火速掩面回應：「天啊已經遺忘了一百年的一首歌，我……我竟然立刻、馬上小鄧上身開口就由頭唱到尾。」看，這才是入心入肺的歌迷小姐，執着程度和《半生緣》的顧曼楨不相伯仲：「世鈞，我要你知道，這世界上有一個人是永遠等着你的，不管是什麼時候，不管在什麼地方……」服不服氣都好，歷史終將證明，五十年不變的不是大鄧是小鄧。

保羅鮑爾斯晚年有本薄薄的小書《日子》，開宗明義聲明從來不寫日記，奉編輯喻記錄生活點滴大概多少為五斗米折腰，柴米油鹽斷斷續續寫了兩年。八八年一月二十號的一段講假如天氣允許，每日上午出外散步：「步行時我有聽不到的歌陪伴，天天不同。不必刻意尋找，它們自動在潛意識彈出，從去年夏天開始，我察覺這些二十年代的老歌如影隨形。我記不起前一天夢繞魂牽的是哪一首，所以現在把它們寫下來。今天是《紅熱媽媽》。」聞所未聞，上網搜索，居然找到錄音！原來是Sophie Tucker唱的。這位鹹濕歌后的名字倒聽過，初出道的碧美娜奉她為聖母娘娘。