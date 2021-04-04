全國人大通過「完善香港選舉制度」決定後，有個所謂「香港詩詞學會」聲稱「深受鼓舞」，會員詩興大發，紛紛賦詩歌功頌德，還自信滿滿的在大公、文匯兩報刊登。第一首是榮譽會長蔡瑞義「充滿激情」而寫的五律，是咁的：

紅旗飄灼爍，閭巷色紛繽。好雨滋獅嶺，東風沐港人。懷鄉情永篤，愛國者當仁。地義天經事，歡聲動日辰。

儘管平仄格律是正確的，但整首詩充斥陳腔濫調，言之無物，一味歌功頌德，還矯情造作寫什麼「歡聲動日辰」，彷彿在形容一個平行時空，詩格卑劣得無以復低，實在噁心死了。容許我溫馨提示一下這位「榮譽會長」，中文並沒有「紛繽」一詞，只有「繽紛」。

宋朝有位叫杜默的詩人，故作豪氣，出名寫劣詩。蘇東坡曾這樣嘲弄杜默的「豪氣」：「正是京東學究飲私酒，食瘴死牛肉飽後所發者也。」我看了香港詩詞學會諸君大作，也不禁覺得他們「動日辰」的「歡聲」，正是藍絲老人接種科興後所發者也。

其實拍皇帝馬屁的詩，是中國文化自古以來不可分割的部分，從前叫「應制詩」，通常辭藻華麗，文風典雅，也懂得巧譬善喻，不會過分直白肉麻，像今人那樣一副奴態。

「雲想衣裳花相容，春風拂檻露華濃」是李白的應制詩；「雲裏帝城雙鳳闕，雨中春樹萬人家」則是王維的；到了蘇軾筆下，更令人飄飄然有出塵之思：「淡月疏星繞建章，仙風吹下御爐香。侍臣鵠立通明殿，一朵紅雲捧玉皇。」哪有絲毫俗氣？

最令人拍案叫絕的，是才子解縉的馬屁詩。有次朱元璋想捉弄解縉，故意說：「卿知宮中夜來有喜乎？可作一詩。」解縉應聲而出：「君王昨夜降金龍。」朱元璋即說：「出世的是女兒。」解縉於是扭轉思路：「化做嫦娥下九重。」朱元璋就說：「已死了。」解縉乃吟道：「料是世間留不住。」最後朱元璋說：「已把她拋到水中。」解縉於是答：「翻身躍入水晶宮。」

什麼樣的時代，就有什麼水平的應制詩，文化程度是騙不了人的。香港詩詞學會的作品，中共值得擁有。