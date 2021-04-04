朋友D講佢嘅仔在中學教生物化學，被副校長要求在課程內加入國家安全概念，搞到佢個仔不知所措，怕有差錯會被追究。

左丁山問一位資深教育界校友（中大畢業生有好多係校長、教師），校友X行將退休，回應話教育局要求學校提交如何推行國安法教學，各校要自行計劃，提交教育局備案，審視。一啲學校過份熱心，科科都要加入國安內容，一啲學校就集中在通識科（現在改名叫做公民與社會發展科，大概可縮寫為公社發展科，提醒所有師生，中國在人民公社時代無貧富懸殊（因全國皆貧），無貪腐，追求共產主義初心理想之年代），其他學科老師因此可鬆一口氣，而通識科老師就心知肚明，識得趨吉避凶。

通識改名為公社發展科之後，雖然仍屬必修，但重要性大不如前。以前有評級，考到5**，被大學列為最佳六科總分數之中，非常重要。現在公社發展科只分及格/不及格，或者係達標/不達標，根本無分數可計，於是在最佳六科總分數之中，一定冇得計，學生咁就無謂嘥時間落去啦，求求其其只求達標便算。

大學收生門檻，最低係3332，以後改為332A（A代表達標），港大收生以最佳六科成績計算，公社發展科既然唔計分，除中英數之外，要有三科選修科，要考入港大之理科生，最好中英數「必修」再加附加數學、物理、化學、生物四科之中嘅三科，加埋公社發展，共8科。入中大亦然，科大就要求333A33。

要入港大，最好讀夠8科，學生如時間不夠，讀少啲公社發展科囉！公社發展科，平時教書，既刪除普世價值，削減國際關係內容，批判性思維比較有被肥佬危險，為安全達標計，學生最好背模範答案，依教育局派發教材之內容作答，千祈唔好加入個人觀點，以前睇報紙雜誌學習時事，小組討論等等可免則免。香港地讀書，初心本來就係為了入大學，求分數，羅范椒芬做教育署長時為了追求新理想，提出求學不是求分數，要學生多學批判性思維，吳克儉做教育局長時，講過香港通識科教育屬世界先進行列，依家仲邊度有人敢講呀，既然林鄭不敢殺科，改為公社發展科，聚焦中國發展，大家識做啦，呢科背教材得㗎嘞，記住香港大學收生唔會計呢科分數，係咁意達標就掂。