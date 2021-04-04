一般到西藏旅遊的外人，並不被允許也不被安排去看天葬，「看」受制約，遑論「觀賞」——這千年風俗也許可觀卻難以欣賞，說到底是莊嚴儀式亦相當殘暴、血腥。

有辦法的人當然有辦法。

而且寺院很多，天葬台也不少，有些是遮遮掩掩的禁區，但像孜珠寺，則是完全敞開，展露人前，挑戰大家心理質素？土著才不當一回事。

三天後的一個早上，老村長的屍體自然軟了腐了，但還未壞未化，只是更加容易被啄食。

裹屍的白布開始有點滲紅，再裹一大塊。喇嘛唸經超度，家人村民歌舞相送，擇定時辰送往天葬台。

背屍人和送葬者，都只往前走，不得回頭，也避免流淚，堅持信念。

禿鷲耐心在等。牠們清楚這又是一頓美食。

天葬師將屍體放在台上，司葬者燒起火堆燃起桑煙，濃煙在空中如一道黑色的招徠令，聚集在附近的禿鷲，便自主應召而來，飛行時雙翼橫伸成一直線，這「一字幫」湧至，不但嗅到死亡的氣息，還有腐肉那吸引的美味。

禿鷲你一口我一口大快朵頤，帶鈎的喙已是利器，屍肉和內臟也甚軟腐，與屍骨剝離，啄食痛快。至於老骨頭硬骨頭，得由天葬師用石頭和圓狀大鐵鎚一一敲碎，砸碎混腦漿再餵鳥。

肉身以「食盡」為吉祥，若有殘餘，則將其焚化。死者的靈魂可隨鳥上天。

禿鷲們飽餐一頓，忽覺隊伍中少了一員。

「咦？cd55s沒來？」

J23wz回應：「上次也沒來，到哪去？」

——世上誰知「禿鷲會」是一個神秘組織……（明續）