香港近年又見移居外國者比肩接踵。在朝派或曰：「香港是福地，離去者早晚會後悔。」或曰：「在外國，做二等公民，何苦來哉？」我不知道那些移民為什麼有福地而不居，捨福地公民而不做，只是無端想起新聞兩則。

三月十七日，有華裔老嫗在美國三藩市街頭，突遭一白種壯漢揮拳打傷面頰，就隨手拿起附近一根木棒還擊，擊倒那壯漢，警察趕至，把那漢子拘捕，左手銬在他所躺擔架上，押解離去；那老嫗雖是二等公民，仍獲警察慰問，並平安回家。華人在外國遭襲擊，自從肺炎瘟疫發自武漢席捲天下以來，時有所聞，但美國司法未見偏私。總統拜登三月九日還聲明反對國內仇視某些族類：「仇恨的言行不能坐視，不能袒護。」

另一則新聞是：三月十四日，在香港銅鑼灣街頭，有團體呼籲行人簽名支持中共「完善香港選舉制度」，一黑衣漢子在簽名板上寫下詈語，馬上被多人包圍毆打；民主派義工唐婉清適在場，見狀上前勸止，不料公安趕至，把她和那黑衣漢子一併拘捕，打人者卻都獲釋放。這當然並不奇怪：自從二零一九年民變以來，類似新聞屢見不鮮。在朝派打傷甚至開車撞傷「反對派」，十九不會被抓上法庭，甚至會獲五十多萬元慰勞；「反對派」則不知是第幾等公民。

由港人避地他邦談到這兩則新聞，可謂離題萬丈，還請讀者包涵。