唐英年說，西九管理局從來沒有打算把艾未未的「中指」在「M+」開館之時展出。這就怪了，「中指」一入侯門深似海，那個容海恩又何必吃太飽，把「中指」從八千多藏品中打撈出來大作文章？

多得容海恩品題，「中指」名聲大噪，中國人突然明白，原來對天安門舉中指是一件可以登藝術殿堂的雅事。

唐英年說「西九」不是「雜貨攤」，所有展品都要經過國安處審查，必要時要打格仔。艾未未的中指要被打格仔，那就是西九未來的命運。

西九未開館已自稱世界第四大（蚊子打哈欠，好大的口氣），大到艾未未的「中指」都不敢展出，這博物館就不是準備給你我尋常百姓看的，是給中共高官看的。既然如此，西九也好東九也好，都已經唔關我事！

政府會把藍絲的屋邨師奶和長者，一車車送去西九充場面，附帶贈品犒賞，可惜西九的現代藝術對他們無異於對牛彈琴。而大量中產精英、大中學生，對一個經過政治審查的藝術展覽有多大興趣，那就無人可知了。

政府有權審查藝術品，市民固然冇符；但西九既不是香港人的西九，展覽就唔關我事，腳長在我身上，我不去你又冇符。

同樣的道理，無綫因為反送中紀錄片而不轉播奧斯卡頒獎禮，香港人拿無綫冇符，但無綫早就沒人看了，無綫播不播什麼節目也唔關我事，我不看無綫，無綫也冇符。

林鄭政府為鼓吹科興疫苗出盡八寶，我不去打你也冇符。科興無人幫襯，長年放倉庫最後報銷，那也是政府的事，唔關我事，林鄭自己去打個夠就是。

中共「完善」香港選舉制度，把選舉結果「牢牢」掌握在自己手上，特首與立法會議員都可以內定，這樣的選舉也唔關我事。你如此「完善」選舉，我冇符，我不去投票，票站拍蚊，你也冇符。

政府做的事唔關我事，我拿政府冇符，政府也拿我冇符。