四月一日愚人節，網上有許多假消息，有的一看就假，有的煞有介事。

其實有了互聯網之後，每天都有大量的假消息出產，再由不分青紅皂白的愚人們轉發廣傳，世界通行，遠在天涯海角都會被愚弄，隔了萬水千山也照樣受騙。所以，愚人節已經沒什麼特別了。愚人節的假消息發布者，為了顯示作弄了你一次，多數會在最後用一句「愚人節快樂」來揭穿大話，博君一粲。而天天在網上發假消息的人，就不會「多此一舉」，他們是務必要你相信的。

天天在過愚人節，也不見得會吃一塹長一智，被愚弄的愚人還是天天上當，深信無疑並極速轉發。你大概也發現身邊這樣的人日益增多，本來看似聰明的人，竟然愚不可及。又或者，你沒有發現這個問題，不覺得身邊有喜歡傳播假消息的愚人，那只能說明，你或許已經是其中一員了。

本來要證實一條消息的真假，除了可以多方查證之外，常識是最好的幫手。但今時今日，知識滿天飛，常識卻十分缺貨，沒有常識，難辨真假。常識改變命運，沒有常識也改變命運——本來好好的，就上當受騙了——當然，有時候即使有常識，也會給美好的願望所蒙蔽，就算覺得有疑心，也寧願把常識擱在一邊，去選擇相信那一件事。比如前些日子網上有一條新聞言之鑿鑿說，印尼有個男人打了科興疫苗之後，陽具增長了三公分。三公分不多，但對一些本來就「一寸短一寸險」的男人而言，在比例上或許是個不小的幫補，不長白不長，於是也就不去細究那個印尼男人是否真的神根增長三公分，這三公分是在什麼情況下被鑑定的？這條振奮雄心的消息就被當喜訊廣傳，還有人細問詳情。可見愚人天天在過節，誰還等到四月一！