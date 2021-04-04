世界上最差的生存環境，大概就是只有零和博弈可能的鬥獸場，你沒得選，要麼贏要麼死。好在絕大部分時候，事情遠沒有那麼糟糕；其實很多時候，事情遠比這好很多，只是很多人陷在虛妄的執着裏，眼紅紅總要鬥個你死我活。

遇到這樣有執念的人，如若我不是感情至深的朋友，有時倒是敬而遠之比較好，因為太容易惹禍上身，一句話他只聽到自己想聽的那句，總會聽出弦外之音。他累，你也累。譬如你要讚美一個人好，那他也許能同時聽到你覺得他不好、或至少不夠好；你和他觀點不同，他也許能聽到你在恥笑他的學識、素養一切一切；你獲得了任何成就，他也許能看到你的各種不配。總之，任何和他無關的好都是對他的否定和刺激。

華人人口龐大，生存資源有限，很多人從小確實是靠辛苦競爭才能勉強活着，這樣的習慣後來即使不需要了也會隱隱變成生活的教條。華人父母又向來興虎媽教育，深信嚴格管控孩子是最好的方法，也就養出一堆也許表面風光得意，內裏總是惴惴不安，生怕自己不夠好被別人看穿的大小孩。於是從醒來到睡下，一天裏都是比都是爭，收入要比、身材要比，孩子要比、伴侶也要比。

最近開研討會，有位瑞典教授講到一半，被一位年輕德國學生打斷，補充教授講到的一個點。學生有點書呆子氣質，糾纏一個小細節滔滔不絕，並不覺得有什麼尷尬，在座的幾位華人同學都是瑞典教授的學生忍不住竊竊私語。待到德國學生語落，教授爽朗一笑：「看來我們遇到行家了，不如請你再說的詳細些，我也受教。」

這樣的回應讓整個課室的氛圍頓時輕鬆，所有人都為之一振。倒是應了《卧虎藏龍》裏李慕白那一句：把手握緊，裏面什麼也沒有；把手伸開，你擁有的是一切。

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