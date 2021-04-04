台灣發生有史以來最嚴重交通事故：行駛中的太魯閣火車被一輛從斜坡上滑落的工程車擊中，導致脫軌。事故釀51人死亡、178人受傷，死者包括該列車的正副司機。

事故貌似偶然：偶然被滑落的工程車擊中。其中卻含着必然。滑落的工程車不停在平地，卻停在斜坡上，且較重的車頭向下，車廂中則空無一人。這不只是某單工程、某個人的個人疏忽吧？而是重大工程沒有制度規管的問題。台鐵有沒有對工程隊有一定的約束？

大型工程場地，卻沒有設置圍護欄，這在有制度規管的國家是不可以想像的事。據台鐵副局長杜微表示，涉案工地的合約上規定應該要設置圍欄及出入口管制，但發生事故的邊坡旁是否要設置圍欄則無明文規定，那麼，中間有沒有人為疏忽呢？責任在工程方還是台鐵？

涉事的司機兼建築公司負責人李義祥，以義祥工業社名義作為協力商，承攬上述工程。但李義祥的公司有20多筆違規遭罰紀錄，近5年卻搶下政府標案2億多元台幣。中間有沒有公營機構失職，耐人尋味。

台灣火車，不止發售座位票，還發售站票，事故發生後，有人質疑是否出售過多站票，令站着的「乘」客在火車脫軌後更易死傷，從而死傷者人數眾多。這，台鐵確實責無旁貸。

台灣給我的印象是行使鄉村法則的地方，人情凌駕法治，法治未算健全。若法治健全，這種人為事故根本不可能發生。