昨天看了「香港詩詞學會堅決支持全國人大通過《完善香港選舉制度的決定》唱和集」（大公報原題如此，很有氣勢），我內心很激動，想不到小小香港居然臥虎藏龍，有這麼多郭沫若，不，他們比郭沫若更有勇氣——郭沫若的詩如果寫成這樣子，恐怕不敢在報紙刊登。

「唱和集」可謂豬肉紛陳，例如王國欽的「龍鳥舉繽繽」，我看了十次也看不懂那隻「鳥」舉什麼「繽繽」；呂輝瑜「習習東風勁」的「習習」雖然一語雙關，可惜有第四期語癌。「習習」意思，古人說是「和舒貌」，即微風輕拂的樣子，後面怎可能自相矛盾接一「勁」字呢？呂輝瑜難道以為習主席不識字，看不出來？

至於「唱和集」最觸目的一首，非陳文岩的大作莫屬。別人都跟大隊寫五律，韻押「十一真」，唯獨陳文岩寫疑似七律，混雜「八庚」和「九青」，有出韻問題，寫法像打油詩：「己亥街頭亂不停，方愁兩制怎經營。但看信口是非辨，更甚唇槍月旦評。身在香江心在美，律雖本土釋皆英。還虧規矩新釐定，木馬洋奴難遁形。」

如果我沒搞錯，這位陳文岩是著名腎科醫生，喜書法，出版過舊體詩集。多年前看過訪問，記得他的兒子是資優生，更是劍橋大學史上最年輕的院士。陳醫生也不失禮，我覺得他是當代舊詩壇最資深的初學者——寫了這麼多年的詩，水平也像剛入門的習作，殊不簡單。

看了這麼多傑作，我激動之餘，更有點技癢，於是在愛國心的驅使下，戰戰兢兢寫了以下一首五律，押十一真，敬請郭沫若們賜教：

象魏新懸典，蚩氓頌吉辰。鼠牙穿敗壁，馬劍賜姦臣。一世唯歌鄭，無天可避秦。路人咸以目，孤憤向誰伸？

簡註：（1）「頌吉辰」呼應「唱和集」兩句：「紫荊花更艷，歡暢頌良辰。」（2）「鼠牙」用詩經典：「誰謂鼠無牙，何以穿我墉？」指「強力部門」興訟。（3）「馬劍」即斬馬劍，俗稱尚方寶劍（「尚方」是為皇帝造器物的官署）。（4）「歌鄭」指今年黃大仙「鄭衛之音不忍聽」的籤文。（5）「路人」句，出自《國語》「道路以目」，你懂的。