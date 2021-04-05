政權每天都展示自己的智慧新低，這方面可以說非常貼地，快要同地板並排。而且政府高官全部都是忍笑高手，冷面笑匠，無論幾荒謬可笑的對白都能夠不動聲色唸出。

最新劇情預告：針對那些呼籲在選舉投白票的行為。或者規管呼籲冷處理或者杯葛選舉的行為。

你知道這是甚麼嗎？

一條狗被你用鐵鏈鎖在木樁、動彈不得，然後狗狂吠，最後被人戴上電子項圈，一吠就有電流通過。

先剝奪你的自由，然後還要禁止你表達憤怒。

又等於，時有發生的駭人聽聞：女的遭受侵犯，反抗時力度過猛，弄斷了犯人的子孫根，結果居然判了受害人「過度反應」，原告變被告。即是你被人侵犯，只能默默接受，而不能反抗，即使反抗也不能有太激烈的反應。

那該甚麼反抗？像做戲一般的嗌「唔好啊」？

今天人大一聲令下，「完善」了香港選舉制度，香港人慘遭侵犯，無力反抗；好吧，打算流兩滴眼淚、掙扎叫喊兩聲，就算不能驚動官府，至少也要告訴圍觀群眾﹕我不是自願的！我是被強逼的！

然後官員說，不准！投白票以示抗議，這種行為可能會「操縱選舉」，研究立例禁止！

這世界有國家「強制投票」，譬如澳洲和比利時，甚至可以懲罰不投票的公民失去某些福利，但未見限制你投甚麼票、是否不允許投白票。特區政府卻要研究如何禁止投白票。

從戰略角度，我相當明白。一方面說「完善」選舉，又說有幾百萬人簽名支持、又說民意都贊成；如果去到選舉日，出來白票的比例直情叫人相信選舉是「白痴」才會去選，阿頭如何收貨？葉劉上HARDtalk俾外國勢力連環質問「你知唔知你個黨區議會攞幾多席？係零啊！」已經好核突，如果下次選舉又俾人問「你知唔知白票係有幾多？係好多個零啊！」特區全體預備將「忠誠廢物」紋在背脊吧！

逢星期二至四刊登