世上又有誰知道，在幕後沈默而狠辣無情地操控全世界的神秘組織有多少？

有說是三大、九大、十二大……還有說不少於21個。

——這些神秘組織，有人、有外星人、有妖、有異形、有鬼、有獸……甚至有蟲。

秘密暗殺、恐怖活動、種族主義、人口削減、陰謀統一、信奉撒旦、召喚魔鬼、創新秩序……目的只有一個：統治全球。

雖然這些XX會、XX黨、XX派、XX組、XX團、XX會社、XX俱樂部……存在了不少年月，或自古以來已經潛伏，隱藏在歷史長河或深土，只部份為人熟知而已。神秘組織具超乎想像的能力，也有顛覆大國或各城的野心，藉此撼動世界，令人生畏、臣服、否定自己的人權和身份，當個順民，成全偉大的組織。

「禿鷲會」如何形成也真是無從捉摸——但別忘記，這大批成員是由人類的血肉、內臟、骨髓、筋脈、眼球、腦漿……培育而成魔的，牠們比誰都營養豐富，充滿內涵，功力非凡，牠們是活着的人，心甘情願雙手奉送死去的人，令之壯大。

「禿鷲」不是「禿鷹」，有人誤會了。牠們厲害得多，禿鷲是大型猛禽，以食腐肉為生，在歐、亞、非及美洲（即全球）都有分佈，這是牠們的面膜——揭開面膜是什麼？是營養過的臉？抑或就「像一個人」？

禿鷲體長超過1.2米，黑爪黑鈎嘴，體羽主要是黑褐色。頭部絨羽，頸後羽毛稀少或者無毛，這是天賦的便利：吃腐屍時，血污會黏附，這些位置清潔不到，且無羽毛的頭也便於讓太陽光消毒污染物——這就是「進化」。

正當牠們疑惑着cd55s近日怎麼失蹤了？又有喪家上路……（明續）