太魯閣事故其中一個倖存者寫了篇文章放上網絡，看了令人感動。

文中提及，事故發生後，當車門好不容易打開，車廂內的人沒有爭先恐後逃生，而是手把着手互相扶持、照顧旁人。年輕健壯者率先跳下車接應其他人下車。乘務員主動去車廂尋找乘客，並幫助乘客搬運行李。救護員、警員、消防員不辭勞苦地進行救援工作。獲救者沒有抱怨或躁動，而是互相關懷別人的傷勢，並分派補給的食物和水……

文章令人感動，情形與日本發生地震後民眾的反應多麼相像！台灣人的國民質素一流。不過有一點不能不注意，日本發生地震，是天災。而太魯閣事故，則是徹頭徹尾的人禍。

事故發生後，工程車司機兼建築公司負責人李義祥雖然涉嫌停車不當、導致工程車掉到路軌被花蓮警方帶走，卻轉瞬以50萬元台幣保釋金被保釋。涉及如此眾多人命的事故，以如此低的保釋金被保釋，會不會太兒戲了一點？李義祥雖自稱有拉手掣，但工程車殘骸顯示停在空檔。是疏忽還是人為都沒有查清楚，貿貿然讓他保釋，也太輕率了吧？若如此重大的事故都不用背負太嚴重的法律後果，會不會鼓勵犯罪？

已經有媒體稱李「害列車出軌50死」，但其實李肯定不是唯一的責任者，政府與台鐵沒有責任嗎？太多煽情報道無助亡羊補牢，放下煽情、查清真相，杜絕同類事件再發生，才最實際。