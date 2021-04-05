難以相信眼前光景，黃昏七時從中環乘天星小輪過海到達尖沙嘴，未踏出碼頭，傳入耳內雜亂無章各式美其名為音樂陣陣巨大噪音，發自何止一人或一組人？

簡直大兜亂混唱，以為去錯舊時大笪地？曾經興旺的廟街？屯門公園？

尖沙嘴五支旗杆，都無謂下下推出什麼「香港人集體回憶」的盾牌，就一片大眾共同擁有嘅空間，就讓十多頂多廿人加埋擴音器污衊？

相信食環署有員工駐守監視，以為會得行動，停止這種以聲浪破壞巿民空間寧靜的惡行⋯⋯三個多小時後，自「日山」用餐完畢，步出海運大廈大門樓梯，毋須途經，自「五支旗杆」發出的聲浪明顯比幾個鐘頭前更勁更吵鬧，更多疑似食環職員在周邊走動，卻不見勸阻行動；或許在下看高了食環驅逐噪音的意願，那些根本不是食環員工，而是圍觀看熱鬧的群眾，甚至「社團睇場」。

疫情下失落遊客，過去興旺的廟街街頭音樂演奏界頓失飯碗，移師尖嘴；你話高貴又好，你話大眾認同的獨特地緣身份象徵又好，你話大眾看海的共同空間都好⋯⋯總之將五支旗杆搞成音爆區；猶似擲石之遙文化中心下面的地下行人路，虛擬領准了政府牌照，任意發展吸引愈來愈多露宿者，影響環境衛生間接提高巿容礙眼程度，豈是我等巿民願見？

讓巿民調劑生活趣味，予空間讓人家自立歌唱謀生，讓歌聲成為本地街頭軟實力⋯⋯乜都好，所謂「歌唱演出」變作噪音聲浪，已至擾民程度而非音樂。

係時候啦，敬請政府部門出手，無謂又迫巿民猶似年前無奈自發動手收復屯門公園等行動，誰又願意搞組織，收復五支旗杆？

夠啦，莫將高薪養廉口號變作高薪養「懶」，莫將一片你我共有的優雅空間變成處處大笪地！建設一方人人景仰的社區需積累數十載，何必讓不用負責任的所謂街頭獻唱者毀滅巿民軟實力長城；海港一角獅子山？

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