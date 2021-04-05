北京有家醬肉舖叫「天福號」，百年老店，乾隆三年（1738年）開業，專賣各類醬肉，醬豬肉、醬牛肉、醬豬肝等，都是老北京口味，喜歡這一口的人，都認這個招牌。

每次去北京，如有時間，我就會在附近找一家「天福號」的分店，挑喜歡的熟食買一些帶回香港，尤其是他們的醬肘子，更是一定幫襯。這就像以前到了上海，會去十六舖的「德興館」外賣他們的燜蹄一樣，雖然都是豬元蹄，但南北風味不同，吃上海「德興館」的燜蹄，可用軟熟的荷葉餅夾來吃，但北京「天福號」的醬肘子，最好用剛剛出爐的芝蔴燒餅，夾而食之，燒餅外脆內軟，略乾而有麵香，醬肘子味鹹豐腴，油潤的肉皮色澤深沉，略帶焦香，跟燒餅一配，剛柔並濟，龍門客棧那一路風情，嚼在口裏，麵香肉鮮，好吃極了。

說起「天福號」，是因為這天在網上採購食物，竟然見到有「天福號」肉品賣，連忙下了訂單，要了醬肘子和蒜腸、松仁小肚（香肚），兩天後收貨，只到了蒜腸和小肚，醬肘子漏了單。那蒜腸也是北京名食——北京還有一種把澱粉灌進腸衣，有粉無肉的「灌腸」。

還有一種多粉少肉的叫「粉腸」——這蒜腸是肉腸加蒜，蒜味剛勁，好這一口者吃起來特別過癮。這天午夜，也不是餓，純粹貪一口之樂，便切了一碟「天福號」蒜腸，開了一罐冰凍啤酒，喝酒吃肉，打開Netflix重看《疤面煞星》，味覺跟視覺同樣刺激。一會蒜味四散，睡在房裏的毛兒子拖肥聞到了奔出來，抽着鼻子四處張望，好像是覺得家裏來了一窩韓國人。