香港八名逋亡外國者三月十四日發表《二零二一香港約章》，其中第十三、四兩條呼籲「在中國大陸建立民主制度」，又說「香港民主運動並非針對中共轄下中國國民」。八人之中，有黃台仰、梁繼平、梁頌恆三子。可歎三子誤入「本土」歧途，害己害人，而今悔禍，未免太遲。

三子當年都以仇視中國人為高。梁頌恆二零一六年當選立法會議員，宣誓就職時，竟然仿效侵華之日本皇軍，稱中國為「支那」；梁繼平曾任香港大學學生報《學苑》編輯，出版的《香港民族論》是香港獨立運動的聖經；黃台仰則是「香港國」國師陳雲、教主黃毓民的信徒，創辦了本土民主前線。他們聽信了陳雲、《蘋果日報》作者李怡等的主張，認為「中國沒有民主的基本條件；中國民主，將禍害香港」，揚言「中國人是要管的，香港人則不用」。現在，他們應知上當。

二零一三年七月四日，拙文《再談本土派》指出：「香港本是中國巢中之卵，和大陸休戚相關。假如本土派以為，中共可以讓港人自治，那是不了解中共。」二零一五年十二月一日，拙文《有什麼人民，就有什麼政府》還指出：「以『有什麼人民，就有什麼政府』為詞，痛詆大陸百姓，是為中共張目。」我於是被譏為什麼「大中華膠」，但現在的《二零二一香港約章》，看來也很「大中華膠」了。

書生論政，假如怕受譏誚，難堪寂寞，但求譁眾取寵，那就只能不斷以今日之我打倒昨日之我。某雖不肖，不屑為也。