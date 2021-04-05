完善選舉制度，要善始善終，現在還留下一條罅隙，容港人發表高見，於是引狼出洞，聽得人震耳欲聾。

代表文化界的馬逢國很有文化， 新創了局勢無雙的名堂，美化閹割選舉為「異化民主」，靈感應來自「新常態」，常態更新者，即係異常狀態，要面對適應接受到擁護異常，除非是異形。亦即明示，這異化民主是由異形創造出來。

本欄在民主異化後曾提議一票不投，創造史上最低投票率。當局大可立法懲罰積極不作為的登記選民，投白票，則有望白票多於當選者總得票。

異化律政司長，對法律有異於常人認識，擔心選民投白票，變相抗議變態民主，竟然要研究規管投白票行為。現存法例若不能制止甚至懲罰投白票，是否也要完善選舉委員會，要進行另一場選舉變法工程？

據司長說，規管是要令選舉公開、公平、誠實進行，那立法倒沒違反本意。投票要公開，投白票還是投黑票，都要誠實公諸於世，對參選人公平，結果樣衰只是遭惡搞而已。那就修例吧，行使投票權的人若投棄權票，牽涉推翻選舉罪，參選人皆為愛國者，則涉嫌侮辱愛國精英罪。

只有一事不明，投白票或一票不投，怎麼會「令一個選舉不能進行」？律政司該慎言慎行，濫於檢舉，也不能濫於狗噏。

通過這場完善選舉法那場大龍鳳，有一位人大投棄權票作為異化民主的花瓶，這說明了為花瓶不能太大，棄權票太礙眼，則影響愛國奇葩爭妍鬥艷。

至於參選資格，范姓婦人以退休政要的資格，也有驚人意見，如果有人曾到美國與美政要興奮合照，「呢啲人唔使諗」。那麼，審委會就要在「興奮」與「烚熟狗頭」之間諗到頭大。

溝埋律政司長高見，言論審查追溯期可以長達十年。十年是個敏感詞，十年前中美交流頻密，上至高中低領導人下至高官議員，與美國政要合照拍出興奮或烚熟狗頭樣的人，多到醬爆。按照新舊兩電池發電，林鄭連任唔使諗，建制派訪美議員都唔使諗，名副其實一鑊熟。

新舊電池爭相當意見領袖，意見聽一聽就好，不必講道理，在任政要退休高人都是KOL，誰比誰狼死，不必分那麼細；吞不下肚，就當瀨尿蝦溝牛肉，醬爆牛丸，吹市民唔脹。