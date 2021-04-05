保羅鮑爾斯生得早，沒有趕上互聯網黃金期，否則《日子》的日記體最適合在面書發表，每天即寫即貼，附加圖片和私家音樂片段，痴心粉絲必定色授魂予。這種三合一包抄形式，令我想起新馬版《學生周報》，六十年代末七十年代初有一個時期封面號稱「文藝專題」，一首詩或一篇短散文，配上沙龍攝影作品和包括五線譜的歌，大受文青歡迎，我有幸生逢其時，吃過蛋意猶未盡，還膽粗粗喬裝母雞，騙取稿費買書買唱片看電影，不折不扣血汗工廠童工，未成年就嚐到經濟半獨立的甜美滋味。《日子》寫於八七至八九年，正是我在倫敦假公濟私逛書店發現他的時候，一本讀完又一本，昏昏沉沉跟隨他在陌生的北非遊花園，九零年貝托魯奇把他成名作《情陷撒哈拉》搬上銀幕，電影不好看，但文字忽然有了香噴噴的肉體，也算功德無量。

書中最後一篇寫於八九年九月五號，鮑爾斯和身處泰菲利的貝托魯奇通電話，導演投訴天氣酷熱，作者以「他說明天起程去阿爾吉利亞：秘尼阿比。該地會更熱」作結，停筆停得非常吊癮，可是沒有關係，因為後來的事我們都知道了——導演請作者在片中客串露面，並非摵起條筋講吓算數；當時負責作曲的是李察賀勞維斯，影片公映聲帶流出坂本龍一的音符；「專拍鬧劇」的艾慕杜華買了「毫無幽默處境」的《友誼時代》版權，不過迄今未曾開拍；而鮑先生則再活了十年，九九年才逝世。坦吉亞的平行空間，並沒有天安門影跡，八九年的大事，是《福布斯》創辦人擺豪華宴慶祝七十大壽，特別嘉賓伊莉莎白泰萊。