環球疫情未完，歐洲疫情反覆之際，WHO指責歐盟之接種疫苗行動搞到一團糟。但為了恢復國際旅行，挽救全球旅遊業，西方國家已熱切討論推行疫苗護照（Vaccine Passport），凡接種有效疫苗者，可獲發證書，可登機旅行，但當然係只可以往來承認疫苗護照的國家，例如歐盟國家可以互相承認，東盟國家可以互相承認，澳洲紐西蘭互相承認等等，香港也可以與新加坡泰國來一個互相承認。

只不過，各國要首先承認那一隻疫苗有效。市場上已有輝瑞/BioNtech、牛津阿斯利康、莫德納、強生、中國國藥（Sinopharm）、科興Sinovac、俄羅斯衞星五號，起碼有七款，BBC估計全世界最多國家使用輝瑞或牛津，但中國承唔承認呢？

W教授經常往來內地，研究一番之後，全家二十幾口由做醫生嘅細佬注射科興疫苗，包括九十幾歲嘅老人家，全部感覺良好，但既然巴基斯坦總統接種國藥之後便確診，注射科興第二針特別重要，W教授話應該冇問題，因為科興疫苗以傳統方法製造，成份主要係水，對人體影響應該係最少。

賓架G研究一輪之後，認為自己平時要到歐美公幹，他日若有疫苗護照，輝瑞必獲承認，於是打咗「復必泰」；但鐘錶L就好頭痛，因為佢有工廠在寶安，自己年年去歐洲參加鐘錶珠寶展覽，若打科興，歐洲未必承認，去打復必泰，中國未必承認，怎麼辦？唔通兩隻都打，共打四次？左丁山以此問教授W，佢話打齊兩隻不同疫苗，未有科學研究，還是慎重啲比較好，即係話要二揀一，令鐘錶L左右為難。如此問題，其實應是世界衞生組織與各科學大國如美英中德法俄等專家協調，達成共識，各國政府先至容易發出疫苗護照，但世衞在疫情初起時，威信飽受懷疑，已經變成跛腳鴨，靠世衞發指引，大概無可能，國際旅遊業只能空焦急。2020年本應有歐洲國家盃、東京奧運舉行，旅遊界老早部署賺一筆，誰知被迫延期今年舉行，情況依然悲觀，疫苗護照未能及時推出，兩大比賽勢將閉門舉行，旅遊業與主辦國見財化水，日本尤其難堪，只能怪責世衞及各國抗疫失敗了。