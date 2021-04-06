太魯閣408事故發生後不久，1號車廂逃出生天的乘客在事故現場拍攝，事後他回看拍下的短片，驚覺裏面有新聞人物李義祥的身影！事故在9:28分發生，倖存乘客在事故發生21分鐘之後的9:49分，拍到李義祥站在山坡上觀望事故現場。

事發當日是連假第一天，根據台鐵要求，假期不能施工，李在現場出現，還把工程車開上去，是一件很奇怪的事。他後來解釋是「一人巡工地」，但上去的路程其實很短，完全沒有必要駕駛工程車。用來巡工地的工程車被駕駛上去之後，卻又丟在坡邊，而巡視者卻不在車上。整件事疑點重重。

更令人毛骨悚然的是，此後有停泊路邊的車輛行車紀錄儀及乘客受訪影片曝光，李義祥被攝入其中。事故發生後，他居然在工寮前若無其事走動，滑手機、打電話，表情相當輕鬆，又嚼着檳榔跟站在一旁的幾個不知身份的人閒聊。當時有救援人員抵達現場，也有受傷的乘客艱難地拖着行李從他面前走過，李完全沒有出手相助。

一個人，如果因為自己的無心之失，導致如此重大的公共事故發生，一定震驚、心痛、內疚、驚恐、後悔……各種情緒交集，五內俱焚，心亂如麻。出了這麼大的事，怎麼可能面對受害者若無其事嚼檳榔？怎麼可能站在山坡上望着事故現場一臉冷靜？也難怪有網民說李像是去犯罪現場視察自己的犯罪成果。

這究竟是不是真的意外？希望台灣政府有能力查出真相。