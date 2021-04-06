上路的是一名病逝女子，而且年紀不大，因為裹屍的白布上放了鮮花，一路相伴。

之前，喪家門口懸掛一個紅色陶土罐，土罐內放食物，供妙齡少女的靈魂享用，她在世上時日不長，吃喝不多，大小快樂事經歷有限，或許未為愛情悲喜過……只得這最後的鮮花和食物了。

唸經超度後出殯，送葬路上把紅陶土罐摔破，交給天葬師處理，意味死者的靈魂再也不會回來，一直升往西天……

到了天葬台，一切儀式做好了，就待這群禿鷲送她一程。

──奇怪，禿鷲群只在不遠處停着。

動也不動。

四下一片詭異的寧靜。

禿鷲天賦靈性，分得出病重、傷重，更了解死亡。牠們嗅到一切負能量的「氣」：霉氣、晦氣、病氣、敗氣、死氣……但只消一息尚存，就沒喪命。這女子仍未「正式」成為屍體。

古人有所謂屍變，指死屍受了某些外間因素突然坐起，復活了──其實只不過憋住最後一口氣，但無人發覺，探不到鼻息，撫着驟冷的身軀哀哭……

也有些故事，大型肺炎瘟疫鋪天蓋地肆虐，當局束手無策封鎖一切。殯儀館火葬場流傳，還未真正咽氣的重病患者，被送去火化，焚屍爐中不時傳出哀嚎慘叫。殯儀館為應付急需，高薪招工，條件是「膽子大，不怕鬼」，其實那些不是鬼，是沒死去的人，人間地獄更恐怖……有科學解釋開脫的：屍體被焚燒火化時，因肌肉組織劇烈變化，氣體激烈流動，會出現動作和「淒厲」叫聲云云。

禿鷲才不理什麼解釋，一個人死了嗎？可以開餐嗎？何時啄食第一口？心中有數。

對峙着……

（明續）