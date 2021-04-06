香港KOL出售物業，呎價兩萬六千，套現四千三百八十萬赴加，全城哄動。

我討厭政治，唯由房地產經濟市場看來，證明香港樓市後勁凌厲，經濟前景大好。拜登去美國匹茲堡宣佈注資兩萬億美金經濟紓困，還宣布企業利得稅由百分之二十一加至百分之二十八，此舉有利於美國資本外流，若是生產企業，必定大舉搬回中國。加上疫苗全球初見成效，世界經濟見曙光，各種利好消息，必定對香港樓市有繼續刺激作用。

太古城呎價二萬一，將軍澳二萬。KOL那個公寓，據說還有無敵海景。此產業一脫手，據說同一大廈類似單位叫價，直攀五千萬。

地產經紀朋友C君即刻要求通電話，說：「我現在終於明白，點解陶生你一年來，雖然大力支持川普連任，但同時又話渴望拜登贏。果然拜登上咗台，其幕後金主華爾街、美國大企業包括Walmart等大開香檳。美國生產線唔會再離開中國市場搬返美國，間接刺激全球包括美國的貧富懸殊更為對立，亦即香港的房地產經濟形成的貧富懸殊更厲害。陶生你身為KOL，一定手持香港多個物業，難得你又係知識份子，先天下之憂而憂，覺得西方文明不受左膠侵害，重要過你手頭持貨升價。你口不對心，高瞻遠矚，真係令我好佩服。連阿劉X X層樓都咁勁，你今次發達啦。」

我一聽，如此打聽私隱，覺得來意不善，一定是想游說我幫襯他一樣賣樓套現。我乾咳一聲，正色說：「你咁睇得起我？話俾你聽其實我喺香港冇樓㗎。」說到這裏，對方冷笑。我不理會，繼續說：「不過，在這個亂世，知識份子真係唔易做。我當初反拜登，當然係預知佢一上台，啲美國廠商點會搬返美國呢？香港的美國資本點捨得走呢？你看港元與美金匯率一直勾到實，反而阿特朗普如果做多一任，會繼續癲落去。拜登上台只會學奧巴馬量化寬鬆印銀紙，中國又印銀紙，現鈔繼續貶值，各大戰略城市的磚頭又點會唔升？香港更改選舉制度，中美政治反枱，中國要求面子，中國人係一定掂的，之後中國點會俾香港的經濟崩潰？所以拜登贏，美國啲窮鬼日子更艱難：邊境仲放多十萬非法移民入美國，搞到集中營唔夠床位一鑊泡。睇見咁嘅場面，冇錯，我真係戥全香港房地產業主開心。」

因此除了劉大K套現回加拿大退休做豪華寓公，要多謝拜登，多謝美國白左，學術理論多多都沒有用，生逢亂世，有物業最實際，不論紐約倫敦巴黎，請問隔籬的左丁山大哥，你話係唔係？