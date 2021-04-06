最近睇「好好拍電影」「一秒拳王」「狂舞派3」，不可思議地，散場時觀眾冇急急腳鬆人，相反，汁都撈埋後自發鼓掌。香港觀眾變了。到「浪跡天地」上畫，戲迷仍然讓外邊的風繼續吹，不忍遠離，在暗黑座位上聽埋最後一粒音符才捨得走。片尾以字幕告白：獻給那些不得不離開的人。不得不，我滿腦子無法斷捨離那些在高牆內的人，他們不得不離開摯愛，放開挽住龍鳳胎和不同年齡層的子女的手，還有快將出生但不得不遙距哄抱的孩兒。不得不離開服務長短不一但深得街坊認同的小區，強制性，達至小區「清零」兼完善制度這場戲，不是拍給本地人看的，但夾硬要香港人拍爛手掌俾五粒星。所以，有人不得不，離去，用腳投白票。

電影最觸動香港人神經的，要數女主角夫婦曾經生活那個地方因為經濟不景工廠倒閉，工人連同居民全數撤離，這個曾經光輝都市最終連郵政編號都被刪除。這個，幾時輪到852？cool爆的女主角唯一主動關心的是一個彈結他的年輕浪人，問他寂寞嗎，有女友嗎，可以寫信給她啊，寫什麼好？試吓寫詩，我結婚時那首詩我唸唸看應該還記得…這一段，叫寫信師潸然。思想流離的路途上，請大家守住香港人共同回憶，縱使方位不盡相同，總能see you down the road。