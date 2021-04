最近睇「好好拍電影」「一秒拳王」「狂舞派3」,不可思議地,散場時觀眾冇急急腳鬆人,相反,汁都撈埋後自發鼓掌。香港觀眾變了。到「浪跡天地」上畫,戲迷仍然讓外邊的風繼續吹,不忍遠離,在暗黑座位上聽埋最後一粒音符才捨得走。片尾以字幕告白:獻給那些不得不離開的人。不得不,我滿腦子無法斷捨離那些在高牆內的人,他們不得不離開摯愛,放開挽住龍鳳胎和不同年齡層的子女的手,還有快將出生但不得不遙距哄抱的孩兒。不得不離開服務長短不一但深得街坊認同的小區,強制性,達至小區「清零」兼完善制度這場戲,不是拍給本地人看的,但夾硬要香港人拍爛手掌俾五粒星。所以,有人不得不,離去,用腳投白票。

電影最觸動香港人神經的,要數女主角夫婦曾經生活那個地方因為經濟不景工廠倒閉,工人連同居民全數撤離,這個曾經光輝都市最終連郵政編號都被刪除。這個,幾時輪到852?cool爆的女主角唯一主動關心的是一個彈結他的年輕浪人,問他寂寞嗎,有女友嗎,可以寫信給她啊,寫什麼好?試吓寫詩,我結婚時那首詩我唸唸看應該還記得…這一段,叫寫信師潸然。思想流離的路途上,請大家守住香港人共同回憶,縱使方位不盡相同,總能see you down the road。