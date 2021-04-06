「你做了什麼，你自己知道。」疑似是檢控方在庭上問嫌犯的大哉問。這次，范徐麗泰正式指教特區市民，這時候應該做的，就是知道做錯了，以後別再這樣。

香港人做錯了什麼？不說不知道，知道了更搔破頭皮，原來是損害香港繁榮安定，范太太只舉了一個例子：「在沒有好的理由下，在立法會搗亂、惡意拉布。」

嗯，都是議員的錯，那范太太當立法會主席期間，應該參考當今主席作法，縮短或不准發言，一見異動，即刻把議員抓小雞般通通掃地出門，再報警起訴。看來范太太正是損害香港繁榮安定的共犯，她也是香港人吧，當然也做錯了。按此理據，投票給那些亂來議員的選民也錯了，難怪不夠忠誠的反對派若不再參選，投白票的人不只錯了，未來還要受懲罰。

錯，不認不認還須認，不如企定，千錯萬錯都是香港人的錯，又何止議員暨相關選民。

錯在誤解：對國家認識不足，對中華人民共和國史不感興趣，對國情沒深入了解，以至高估了選舉的好處，低估了國家執政黨管治的意志，以至不知人間何世，最後誤認他鄉作故鄉。

錯在認真：對「港人治港，高度自治」有跟蹤狂、有苦戀症候群、有認同強迫症、有抬得起放不下之我執；於是對高度自治的高度測量錯誤，對何謂港人有認知偏差，誤把整治當治理。

錯在癡情：一直迷戀海誓山盟，海枯石爛。應了當年佚名人士所說，成人只寄望收穫，情人只聽見承諾。連情人的承諾都不能寄望，更何況跟你無親無故老人家的一紙情書、一句空話。老人家去世已久，遺囑寫得空泛，沒律師認證過，解釋權落在不同執行人身上。世上最錯的就是恐怖情人，被禁足不准接近目標，不值得寬恕尚未知受寬待。

錯在一葉障目：殺雞儆猴，只看見會啼叫的公雞，沒照鏡子不知道自己繼續像猴子，亂跑亂跳，在大街上遊玩行走。

錯在一葉知秋：樹搖葉落，誤以為秋天來了，春天還會遠嗎，怎麼能跳過了無限期的寒冬。

還沒完啊，錯在年輕、錯在穿黑衣、錯在外出背上背囊、錯在沒毒啞自己、錯在不甘於馬照跑舞照跳。錯在不曉得繁榮安定之脆弱，如此這般就給破壞了。

當年皇太極以七大恨告天，祭出「進入」大明全面管治的正確性，香港只是個特區，犯了七千七萬錯，難怪惹仇恨，遭懲罰，活該。