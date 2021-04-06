新編的中史教科書，有幾段歷史都改得面目全非。鴉片戰爭、六七暴動、六四鎮壓。

「六四在最新的教科書這樣描寫：中央與學生對話失敗後，至6月4日凌晨，政府下令軍隊進行清場，以武力驅散示威學生和群眾，運動最終平息。」

這段描述「離譜位」有幾個：對話失敗，原因是甚麼？是學生要求太高？還是李鵬態度太囂張？中央壓根沒有打算滿足學生要求？另外，為何沒有提到政府定性天安門的學運是「動亂」，引發更大民怨？

最出位當然是「武力清場」去取代「屠城」、「血腥鎮壓」這些字眼。但這種事經不起推敲：用甚麼「武力」清場？水炮車又係武力，搭膊頭好Friend護送離場也算是一種清場，用大聲公雷射筆也算是「武力」，用槍、坦克，也是武力囉。

官方想對歷史塗脂抹粉，我們都知道這是「無可奈何」，問題是，不要做幫兇。那個叫劉智鵬的在嶺南大學好像是甚麼歷史系的教師，而他面對這種「改編」史書，居然可以讚嘆「這些字眼描述六四合適，屬事實陳述，『幾合理、深淺合適』，不會引起太多『不必要的猜想』。」

請問講完還是不知道「武力清場」指甚麼，更不要提「真槍實彈」、「出動到坦克」這些重要訊息。如果不是出動到真槍實彈、出動到坦克鎮壓，死傷那麼多人的話，為甚麼香港市民會甘冒風雨出席64的燭光悼念集會？

敢問這位劉智鵬，如果「南京大屠殺」這段歷史，也是這樣教可以嗎？

「日軍和中國守軍對話失敗，以武力入城並且清場。」完全不提這是一場「屠殺」。

下一站，還可以改編那段歷史為政治服務？

太平天國？義和團？統統變成愛國反帝反殖的戰爭？秦朝的定位評價？或許要加強中史書內「宦官」的角色，未來這種人多的是啊！