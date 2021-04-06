八十年代是鮑爾斯收成期，大隱隱於坦吉亞偏遠新區，無阻狂蜂浪蝶登門尋幽，春夏秋冬訪客絡繹不斷，老先生來者不拒，「沒有安裝電話令到情況更壞，人家山長水遠來敲門，很難不見他們」，計劃寫傳記的死纏爛打，各地電視台輪流派隊拍特輯，連冒充失散女兒的德國妹由兩個小流氓帶領摸到來白撞，也應酬了一個下午。滾石樂隊的米積架去到當地採風，當然誠心誠意拜碼頭──鮑爾斯除了著作等身也是作曲家，研究非洲民間音樂另有一功。米先生返倫敦後錄了一首充滿異國情調的《Continental Drift》，輯在大碟《Steel Wheels》，現存紀錄片所見，文壇老祖和樂壇妖精盤膝而坐談笑甚歡，兩人都沒有所謂的明星架子。

法國電視台文學節目《藏書票》做訪問，「聰慧可人的訪問者，似乎被寒舍的簡樸嚇了一跳，說以為我住在山上的花園大宅。他坦誠問：『你喜歡過這樣的生活嗎？』接着決定訪談改在敏沙的酒吧進行，那裏室內裝潢比較配合他目標觀眾的期待。」敏沙是坦吉亞馳名五星酒店，地位略似香港半島和新加坡萊佛士。白鴿眼訪問者書中沒有開名，《藏書票》我初到巴黎時看過，主持者好像是英年早逝的Bernard Rapp，上網核查，原來記錯了，是近日被指控MeToo的老行尊Patrick Poivre d’Arvor。最著名的節目《Apostrophes》不出外景，起碼四十年沒有搭過飛機的鮑先生經過心理掙扎，結果破戒移船就磡，對主播的評語令人莞爾：「Pivot顯然聰明，至於對文學有幾認真我不知道。」