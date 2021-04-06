中共宣布「愛國者治港」，我當然堅決支持，但像我這樣愛國的人，大概都忍不住問：「如何知道誰是愛國者？」前日看了《眾新聞》一篇報導，我想通了。

教育局自2003年起已向學校提供「情意及社交表現評估套件」，裏面有一張國民身份認同量表，列有大堆句子，學生須選擇同意程度。以下是其中兩句：「即使人民認為國家所做的不對，他們也應該支持國家」，「我們應防止外人影響中國的傳統和文化」。

本來學校可自行選取量表使用，但據《眾新聞》報道，多間學校的老師指出，因應教育局要求，學校須制訂國安教育課程框架，所以今年發給學生的問卷中，都包括這張國民身份認同量表。有老師質疑題目是否有預設答案。有沒有預設答案？當然有。如果連「1900-45年間，日本對中國帶來利多於弊」一句也不容討論，涉及「國民身份認同」的問題，難道反而有開放式答案？林鄭月娥、楊潤雄和梁振英夠不夠膽說「有」？

「情意表現」四字有點費解，似乎跟「情意綿綿」的情意無關；查英文，原來是affective outcomes，大概指一個人對身邊事物所表現的好惡、哀樂、喜怒等。愛國心顯然屬於「情意表現」範疇，教育局為學校提供的問卷，完全可用來評估特區官員和所謂建制派的愛國心。

「即使人民認為國家所做的不對，他們也應該支持國家」，林鄭、楊潤雄等人是否同意，我不知道，但孔子肯定不同意。有一次原憲問恥，孔子答道：「邦有道，穀；邦無道，穀，恥也。」即是說：國家有道的時候，可以當官；國家無道，當官是恥辱。正常讀者都會理解為「孔子認為國家所做的不對，就不支持」。

如果答「不支持國家」，是不愛國；如果答「支持」，就要跟孔子割席。不幸得很，孔子又是中國傳統和文化的代言，你割孔子，就是不認同「中國的傳統和文化」。這條難題該怎樣答，我呼籲林鄭月娥、楊潤雄、梁振英等人率先示範一下。一句話，就能驗證你是否愛國，以及是否廢物。