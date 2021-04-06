三月二十日，新香港行政會議成員湯家驊上商業電臺，說中共重整香港選舉制度之後，民主派或不會加入選舉委員會愛國者界別：「一旦加入，會被視為支持共產黨。有些人認為，接近共產黨的，都不是好人，我自己就身受其害。」這使人想起立法會議員容海恩。去年十月十九日，她上香港電臺談到其公公袁弓夷：「他說我父母是共產黨，那是攻擊我娘家。」

據中共說，中國人十九擁護共產黨，香港人當然不例外，反黨者無非「一小撮別具用心」的人。然則湯家驊親共，應是所到之處，小民都夾道歡呼，何必為一小撮別具用心者的輕蔑眼光介懷，更何必誇張為「身受其害」那麼嚴重？只有無處不見的輕蔑，才會令鐵甲面皮都覺難堪，所以，湯家驊所言實難理解。同樣難理解的，是容海恩以袁弓夷所言為對其娘家之攻擊。「中國共產黨」這個招牌，中國人不是都「引以為榮」的嗎？袁弓夷說其媳婦的父母是共產黨，最多是個「美麗誤會」而已，何「攻擊」之有？他不是說容海恩父母是黑社會啊。

去年，香港公安以「危害國家」罪名，拘捕《蘋果日報》老闆黎智英，證據之一，是他曾說：「西方須警惕習近平這名強力的毛澤東二號。」這句話希望是罪在「警惕」二字，而不是「毛澤東二號」五字，畢竟這五個字光焰萬丈，絕對是褒揚習近平，當局可不要心底裏當作「攻擊」或「中傷」才好。