碌曾傳來阿寬之「發夢」文章，文章內容係有人發夢對話，搬龍門，換球證，改球例，再有場外裁判審查客隊球員出場資格……原載阿寬之明報專欄，一路睇一路笑，但笑死就會苦口苦面，唉聲嘆氣！碌曾讚阿寬創意無窮，當然冇講錯，但左丁山不禁為呢位新亞新聞系師弟擔心，寫得咁諷刺，好唔識時務喎，何況阿寬係電影人、著名編劇家、導演，佢啲同行靠邊度搵食呀？人人收晒聲啦，更有開聲制裁A牌球鞋、制裁B牌衣物，表忠唯恐不快，不惜違反代言人合約，冒犯國際著名品牌。何物阿寬，靠電影吃飯；竟然不吃那一套？

另一位新亞新聞系師弟區家麟唔想發夢，明刀明槍，在蘋果專欄痛批特區政府花納稅人金錢推銷發夢，香港目前就上演一場荒謬劇，大倒退叫做改善，唔駛選民投票就做立法會議員叫做擴大民主，完全消滅反對聲音叫做穩定。想參選，要由一個資格審查委員會批准，審查委員會委員係乜水？由特區政府委任（當然事先聽咗中央指示）；選民選出來之區議員不能加入選委會，完全由政府委任之分區委員會委員及完全無人理會嘅分區滅罪、防火委員會委員就可以加入選委會，如果讀書時唔識解讀成語「指鹿為馬」，「掩耳盜鈴」，今天政治現實清楚解釋話晒畀你聽。

既然已經大石砸死蟹，還要花錢在周圍派廣告，輸送利益畀自己人傳媒，美其名曰向市民解說，高官又幾唔怕面紅。其實連日所見，大家都開始不談政治，對甚麼完善漠不關心，你哋鍾意搞乜咪搞乜囉，唔好逼人聽那位菲律賓肥媽賣廣告就得啦！今年年尾如有立法會分區直選，（十選區，共二十席，取雙議席單票制，廢除比例代表制），會唔會有選民排隊投票呢？到時可能只係會見到投票站街頭塞滿老人等旅遊巴都未定。

恢復委任制，參考1960、1970年代方式，算唔算倒退，還可辯論，但實質上恢復委任制叫做完善選舉制度，真係好難啃。公社發展科老師上堂係咁講，學生默不作聲係咁聽，考試以黨媒文章為模範答案，齊齊一百分，皆大歡喜。如此教育，保證以後唔會產生阿寬區家麟呢類人才，忠誠的庸才就滿街都係！