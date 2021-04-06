女皇身邊有三位公主，點止三位？

呢三位特別親近，筆者有幸曾親眼望過，From A Distance⋯⋯當年元朗青山公路旁，揮舞米字旗歡迎，在我的童年。

1，瑪嘉烈公主，皇妹

一世人兩姊妹，卻被卡在萬水千山總是愛情，愛妹情切鬥不過當年保守輿論，公主內功自廢，「家務」勞動不周，成不了女皇身邊得力左右手不單止，餘生還要皇姐料理經常性公主病。

2，雅麗珊郡主，皇堂妹

同一個皇帝阿爺，大家都係皇孫公子皇子Prince & Princess，中國人分得清楚利落；老竇獲得皇位嗰位叫公主、皇子，餘者被稱為郡主、皇爺，半點不亂，一聽 Title 便知龍與鳳。雅麗珊Princess Alexandra，女皇叔父根德公爵女兒。氣質、相貌、身形、婚姻狀況、勤奮公務各方面總和，歐州皇室之冠，甘於終身服務女皇。

3，安妮公主，皇女

女皇獨女，皇夫寵愛寧願佢生而為男，兼且長子，取代查理斯地位。

性格鮮明，不與群眾或媒體作多餘周旋，一就是一不會二；就是離婚再婚皆無多少聲色讓媒體着墨。最勁一着，拒收皇恩浩蕩，免駙馬爺及子女獲賜任何封號（梅妃阿根應引以學習。）唯一接受皇阿媽封予Princess Royal，表揚勤政民務，雅麗珊郡主以來無出其右，接下來大概只有威廉夫婦至稱職。

哈里梅根小丑戲碼，出現奧花電視訪問，帶着淚光指控皇室中人在兒子阿遲出生前，估計其膚色，認為萬惡不赦大罪⋯⋯蠱惑梅妃明死拗頸，暗裏深明套用「膚色」、「種族」等煽動套路，蟻民有理冇理定必發癲。當時沒明指誰人發聲，留路讓全世界冇腦人指控其最大敵人——劍橋公爵夫人，威廉老婆Kate Middleton。最新發展，有傳發言者係姑婆奶奶安妮公主，堅！

老爺查理斯都不敢得罪的角色，這條戲碼過癮，誰敢動她半條毛？

老老實實，平民百姓，我家幾代都有無數異族通婚，亦會估計孩子將來皮膚、眼珠、頭髮的顏色，身材高矮等等⋯⋯非常之正常，只有小人長戚戚，才會搞出咁大壇國際是非。安妮估計得準；哈里的確揀錯老婆，激死阿嫲搵山拜！

電郵：chiuou@gmail.com