「假死?」Ab46T問。

「是殘餘一口氣,沒有人發覺。」K101P道:「聽說為情而死,尚有一句話未說出來。」

BdH3g有點不耐煩:「怎麼這些愚蠢的人,尤其是女人,那麼執着?」牠又不屑:「我們見得太多了,『情』是什麼?沒有一個人能為情快樂至死,總是變質變壞,最終潰爛,我們不理這些低級的虛擬物,只有肉體最踏實。」

禿鷲待餐期間,你一言我一語,「禿鷲會」這神秘組織,位位見盡世面,再也不相信「人心」。

──心是美味可口的?不,眼珠才是。

牠們恪守原則,只吃死人血肉,保持一線距離,不會壞了規矩。

L748m:「等她真正死心真心氣絕才行!她不死心,餓死我們!」

還是要等。

「記得有張轟動世界的照片嗎?」

「哦,《飢餓的蘇丹》──"The vulture and the little girl"。」

禿鷲一族都曉得,還常竊笑。

1993年,蘇丹戰亂頻繁,更發生大饑荒,哀鴻遍野。兩名攝影記者乘小型飛機,往蘇丹南部拍攝內戰及餓殍的悲慘情況。其中一位凱文卡特聽得一聲微弱哭泣,一名瘦骨嶙峋奄奄一息的裸體小女孩,在貧瘠蒼涼的乾旱大地,緩緩向一公里外的食品發放中心——爬——行。她一步一頓蹣跚迷茫,正當此際,身後,有一隻禿鷲,悄然無聲,「虎視眈眈」,等待女孩的死亡,飽餐一頓……

這照片定格,讓把版權售予美國《紐約時報》及後全球轉載的凱文卡特聲名大噪——但,也令他成為33歲的屍體……

(明續)