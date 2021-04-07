「假死？」Ab46T問。

「是殘餘一口氣，沒有人發覺。」K101P道：「聽說為情而死，尚有一句話未說出來。」

BdH3g有點不耐煩：「怎麼這些愚蠢的人，尤其是女人，那麼執着？」牠又不屑：「我們見得太多了，『情』是什麼？沒有一個人能為情快樂至死，總是變質變壞，最終潰爛，我們不理這些低級的虛擬物，只有肉體最踏實。」

禿鷲待餐期間，你一言我一語，「禿鷲會」這神秘組織，位位見盡世面，再也不相信「人心」。

──心是美味可口的？不，眼珠才是。

牠們恪守原則，只吃死人血肉，保持一線距離，不會壞了規矩。

L748m：「等她真正死心真心氣絕才行！她不死心，餓死我們！」

還是要等。

「記得有張轟動世界的照片嗎？」

「哦，《飢餓的蘇丹》──＂The vulture and the little girl＂。」

禿鷲一族都曉得，還常竊笑。

1993年，蘇丹戰亂頻繁，更發生大饑荒，哀鴻遍野。兩名攝影記者乘小型飛機，往蘇丹南部拍攝內戰及餓殍的悲慘情況。其中一位凱文卡特聽得一聲微弱哭泣，一名瘦骨嶙峋奄奄一息的裸體小女孩，在貧瘠蒼涼的乾旱大地，緩緩向一公里外的食品發放中心——爬——行。她一步一頓蹣跚迷茫，正當此際，身後，有一隻禿鷲，悄然無聲，「虎視眈眈」，等待女孩的死亡，飽餐一頓……

這照片定格，讓把版權售予美國《紐約時報》及後全球轉載的凱文卡特聲名大噪——但，也令他成為33歲的屍體……

（明續）