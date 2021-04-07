美國老總統拜登，上任前好多人以為佢係一個過渡性人物，年紀老邁（78歲），說話不時犯錯，上樓梯會跌親，不少老人毛病一一浮現，在任四年能否完成，還是一個問題，分分鐘中途離開，由副總統賀錦麗接任。而且過往每一任政府，皆以總統之名出之，例如奧巴馬政府、特朗普政府等等，但拜登就批准使用一個新名詞，叫做拜登—賀錦麗政府（Biden-Harris Administration），打破慣例，更令人懷疑拜登係有意思隨時交棒畀賀錦麗！

但老總統嘅行為就完全唔似老退，首先，向記者公開聲明，有意尋求連任，即時令到民主黨內所有野心人士向後退幾步，不敢輕舉妄動。第二，推動美國人民接種疫苗，大有成效，競選時聲言上任後一百日內，推動一億人接種，現在未夠一百日，截至4月1日晚上（第80天），美國CDC已宣佈有9千9百50萬人起碼接種疫苗一次，現時平均每日有三百萬人接種，已有5千6百萬人接種兩次，相等於美國總人口17%或成年人口22%，到了夏天，預料美國會成為全球最多人口接種疫苗的國家，到時美國生產的疫苗將過剩。

第三，拜登憑過往長期擔任參議員的經驗，成功說服所有民主黨參議員支持他的1萬9千億美元經濟刺激方案，雖然全體共和黨眾議員、參議員反對，法案還是有驚無險地通過了，3月份時拜登的民望達54%，比較之下，特朗普在2017年3月的民望是40%。

第四，拜登上星期又推出另一個基建方案，高達2萬億美元，一連串的主動出擊令人覺得這位老總統只爭朝夕，利用總統上任未久的蜜月期，迅雷不及掩耳地推行他的優先經濟計劃。如能成功推行及以後三年健康良好，幾乎可以篤定連任，即使再遇特朗普，仍會處於上風。共和黨明知特朗普於2017年初也曾意圖推出一萬億美元基建方案，今天無甚理由反對拜登基建方案，於是改變方向，大力攻擊拜登假借基建為藉口試圖增加公司利得稅，由21%提高至28%，聯同大企業齊聲反對加稅，希望推翻2萬億美元基建方案，如能成功，拜登聲勢受挫，2022年國會中期選舉，民主黨有難了，習近平也會掩住嘴偷笑。